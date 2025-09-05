Colombianos en el exterior impulsan la compra de vivienda en Medellín y otras capitales del país

Medellín se consolidó como una de las ciudades con mayor demanda de vivienda nueva por parte de colombianos residentes en el exterior durante el primer semestre de 2025. Los connacionales adquirieron más de 5.500 unidades de vivienda nueva en el país, esto de acuerdo con estimaciones de Viventa, basadas en datos propios, cifras de aliados financieros y Camacol.
“Estamos viendo un comprador más activo, que combina motivaciones emocionales, como el arraigo familiar, con razones de inversión a mediano y largo plazo. El segmento migrante está aportando dinamismo a las ventas nacionales y generando ingresos de divisas para el país”, señaló Sandra Amezquita, presidenta del Consejo de Administración de Viventa.
El interés también crece en municipios aledaños como Rionegro, donde se desarrollan proyectos de vivienda que combinan inversión y arraigo.
Lea también: Reforma tributaria: estas son las propiedades horizontales que pagarían más IVA