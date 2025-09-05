x

Colombiano es señalado de matar a mujer compatriota en apartamento turístico en Lloret de Mar, España

El crimen ha generado conmoción en los habitantes del sector, quienes se reunieron en el lugar de los hechos para hacer un minuto de silencio por la víctima de violencia sexual.

  • Un colombiano habría matado a una compatriota en Lloret de Mar, España. FOTO: Captura de pantalla
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

05 de septiembre de 2025
bookmark

Un colombiano con nacionalidad española fue detenido este jueves por su presunta participación en el crimen violento de una compatriota suya, de 30 años, al interior de un apartamento turístico en el municipio de Lloret de Mar, Girona (España).

Los hechos se presentaron en su domicilio ubicado en la calle de Sant Bartomeu, cuando una empleada del servicio de limpieza encontró sobre las 11:30 a.m. el cadáver de la mujer -que tenía signos de violencia extrema-, por lo que alertó a las autoridades para que inspeccionaran la escena del crimen.

Según medios locales, los investigadores de los Mossos d’Esquadra confirmaron que en el momento del hallazgo la víctima estaba desnuda, en la cama, su cara tapada con una toalla, y con heridas en la zona genital, por lo que fue trasladada a un centro especializado para su respectiva autopsia.

Una de las hipótesis que se maneja es que la colombiana fue asfixiada en el momento del ataque, aunque se espera el resultado de los exámenes.

La versión del sospechoso en el crimen violento a una mujer en Lloret de Mar, Girona

Tras el arresto, el sospechoso reconoció haber estado con la víctima en el inmueble al momento de los hechos, aunque no entregó ningún tipo de explicación.

Aunque en la inspección los investigadores no encontraron documentación relacionada con la mujer, sí hallaron la billetera del presunto agresor, la cual tenía información con su nombre y tarjetas bancarias. El hombre explicó a las autoridades que la persona que alquiló el piso fue ella para hacer su trabajo-quien según- ejercía la prostitución.

No obstante, el caso sigue abierto con el fin de esclarecer las causas de este crimen y dar paso al debido proceso de comprobarse la responsabilidad en el señalado- a quien le figuran denuncias anteriores por violencia sexual-.

Temas recomendados

Mujeres
Policía
Judicial
Violencia
Feminicidios
Homicidio
Prostitución
Muerte
Asesinato
colombianos en el exterior
España
