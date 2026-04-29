Colombianos pisan fuerte en mercado inmobiliario de EE. UU.: ya están en top-10 de compradores extranjeros

Los colombianos ya no solo están mirando opciones de inversión en el exterior: están jugando en las grandes ligas. Según el más reciente informe de la National Association of Realtors, Colombia logró entrar al top 10 de compradores de vivienda en Estados Unidos, con una participación del 3% dentro del mercado internacional.
El dato cobra más peso cuando se mira el tamaño del negocio. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, compradores extranjeros adquirieron 78.100 propiedades residenciales en ese país, por un total de US$56.000 millones. En ese escenario, Colombia aparece junto a potencias como China, Canadá, México e India.
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