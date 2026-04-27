Colombia y Venezuela reactivan conexión energética con un acuerdo por US$3,48 millones

El trato fue firmado en Caracas y establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales por un valor total de US$3,48 millones. Con ello, ambas partes buscan superar compromisos históricos pendientes y reforzar la confianza institucional para avanzar en una agenda conjunta de cooperación energética.

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), suscribió un acuerdo transaccional con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela.

El entendimiento entre IPSE y Corpoelec se centra en la normalización de deudas acumuladas entre ambas entidades, lo que permite cerrar capítulos contractuales previos y dar paso a una nueva etapa de relación bilateral en materia energética.

Según el Gobierno colombiano, este acuerdo no solo tiene un componente financiero, sino que representa un avance estratégico para la integración regional y la estabilidad de los vínculos energéticos entre los dos países.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó el alcance político y simbólico del acuerdo, al señalar que representa la reconstrucción de los lazos energéticos entre Colombia y Venezuela.

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“Estamos reconstruyendo los puentes de integración energética entre Colombia y Venezuela. Este acuerdo representa confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para nuestros pueblos”, afirmó el jefe de la cartera.

Palma también subrayó que este tipo de entendimientos hacen parte de una estrategia más amplia para consolidar una agenda regional de cooperación energética en América Latina.

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“La transición energética también pasa por fortalecer la integración regional. Colombia y Venezuela tienen un enorme potencial de cooperación y hoy damos un paso concreto para consolidar esa relación en beneficio de ambos países”, agregó.