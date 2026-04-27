Video | ¡El Tren está intratable!: Kevin Viveros es el actual goleador del Brasileirao

Kevin Viveros es el jugador del momento en el fútbol brasileño. El vallecaucano de 26 años lidera el ataque de Athletico Paranaense, marcando el 40% de los goles del club en las 13 fechas del Brasileirao.
El delantero anotó este domingo 26 de abril dos goles ante Vitoria. El segundo tanto llegó de forma agónica al minuto 92 del partido y desató la euforia en el Ligga Arena. El colombiano tuvo un juego especial, principalmente por su hijo, quien se encontraba hospitalizado al momento que Viveros participaba del encuentro. “Estamos felices con él, su hijo está hospitalizado y aun así lo dio todo en el terreno”, afirmó el entrenador de Paranense, Odair Hellman.