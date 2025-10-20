x

Se agudiza el debate por la reforma pensional: piden que el presidente de la Corte se aparte de la discusión

Luego de que se conociera la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que propone declarar inconstitucional la reforma pensional, a la Corte llegó una solicitud de recusación que busca apartarlo del debate.

  • Presidente Gustavo Petro, y el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Presidencia y Colprensa
    Presidente Gustavo Petro, y el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Presidencia y Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

20 de octubre de 2025
bookmark

La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que propone tumbar la reforma pensional, desató una nueva controversia. A la Corte Constitucional llegó una recusación y solicitud de impedimento en su contra, en la que se alega una presunta “falta de imparcialidad y enemistad ideológica con el Gobierno Nacional”.

La acción se presentó luego de que se conociera la ponencia en la que Ibáñez plantea declarar inconstitucional la reforma, al considerar que el Congreso no corrigió los vicios de trámite identificados por el alto tribunal en su primera revisión.

En contexto: Corte Constitucional frena decisión sobre la reforma pensional por recusación contra el magistrado Héctor Carvajal

En la solicitud, firmada por un ciudadano, se alega una “parcialidad política y enemistad ideológica” del magistrado con el actual Gobierno, señalando que su ponencia tiene un “tono político e ideológico” contrario a la independencia judicial y a los principios de la Corte Constitucional.

Recusación y solicitud de impedimento enviado a la Corte Constitucional.
Recusación y solicitud de impedimento enviado a la Corte Constitucional.

“En la ponencia objeto de esta recusación, el magistrado Ibáñez utiliza expresiones valorativas y juicios de conveniencia política que desbordan el análisis estrictamente jurídico, evidenciando una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma”, se lee en el texto radicado.

El documento se fundamenta en los artículos 29, 209, 228 y 230 de la Constitución, así como en el Decreto 2067 de 1991 y en los estándares de imparcialidad judicial reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su argumentación, señala que Ibáñez fue ternado por el Consejo de Estado, al que describe como un organismo de tendencia conservadora, en un contexto político de “oposición directa al actual Gobierno”.

La radicación de esta solicitud retrasa el análisis de fondo sobre el futuro de la reforma, pues la Sala Plena deberá pronunciarse no solo sobre la recusación presentada contra el magistrado Ibáñez, sino también sobre la que afecta al magistrado Héctor Carvajal, señalado de haber emitido un concepto previo sobre la ley cuando se desempeñaba como contratista de Colpensiones.

Puede leer: Colombia, entre los peores países para jubilarse en el mundo en 2025: estas son las razones

Congreso de la República
Corte Constitucional
Reforma pensional
Colombia
Gustavo Petro
Jorge Enrique Ibañez
