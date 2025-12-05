10 planes para no perderse en estas fiestas decembrinas

Más allá del sentido familiar de las fiestas decembrinas, este mes sirve para que los comerciantes ajusten los presupuestos del año. Por eso, por estos días, las redes sociales están llenas de publicidad de eventos, shows y planes para disfrutar mientras se despide el año. EL COLOMBIANO les quiso ofrecer a sus lectores un listado de diez eventos que no se deberían perder durante esta temporada. El criterio de escogencia fue amplio para incluir los gustos de las mayorías. En consecuencia, hay eventos musicales, de cultura y comercio. Hay eventos que se realizan hace muchos años —por ejemplo, el concierto de El Mesías—, otros que tienen pocos calendarios encima y otros más que salen a conquistar al público en medio de una oferta cultural de múltiples caras. Lea: ¡Prográmese! Barbosa, Rionegro y otros cinco municipios de Antioquia que estarán de fiesta este fin de semana

Aguinaldo salsero

Este sábado, el Teatro Matacandelas recibirá la segunda edición del Aguinaldo Salsero, una jornada nocturna dedicada a las orquestas que moldearon el sonido barrial de Medellín. Charanga La Contundente, Siguajazz Orquesta, Conjunto Miramar, Pachanga Orquesta y La Pregonera Orquesta encabezan un cartel que busca revisar la memoria musical de varias generaciones a partir de sus formatos tradicionales, del diálogo entre percusión y vientos, y de las historias que han circulado en los pequeños clubes donde la salsa tomó fuerza. La programación dedica esta versión a la memoria del gestor cultural Juan Andrés Uribe, así como a los músicos que siguen defendiendo los repertorios clásicos. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. y tiene un costo de $50.000.

Un diciembre rockero en La Pascasia

También este sábado, en La Pascasia, Parlantes celebrará dos décadas de trayectoria con un concierto que revive la sesión casera de 2005 en la que grabaron su primer disco y definieron su sonido crudo y distorsionado. La banda conmemorará este aniversario retomando la energía que marcó su origen, en una presentación que sumará un componente internacional: Floating Witch’s Head, agrupación garage-psycho de Boise, Estados Unidos, que llega a Medellín para aportar psicodelia intensa y una dosis de ruido visceral. El evento, programado para las 9:00 p. m., se perfila como un ritual sonoro para seguidores del rock directo, sin filtros ni concesiones.

Velitas y Festival de Coros en el Parque de Sabaneta

Del 6 de diciembre al 12 de enero, en el Agroparque Jardín de los Silleteros de Santa Elena, estará abierto al público el Pesebre más grande de Antioquia, un recorrido inmersivo que reúne más de 25 estaciones, casas de tamaño real y escenas que combinan elementos románicos, bíblicos y contemporáneos. La experiencia, que dura un poco más de dos horas, inicia en un ambiente romano y avanza por jardines, pasajes bíblicos y espacios diseñados para vivir de cerca la historia del nacimiento de Jesús. Incluye estaciones como el Cristo de la Vida, un teatro al aire libre, un pesebre monumental, el Salón Santa Elena y una capilla navideña, además de zonas gastronómicas y de emprendimientos locales. Es uno de los planes familiares más completos de la temporada.

Este domingo y lunes, las familias colombianas se reunirán en el Día de las Velitas. FOTO: El Colombiano

Del 13 al 21 de diciembre, la Plaza de Wein, la feria de las marcas locales de Medellín, celebra su edición número 15 en la Universidad Eafit. En esta edición navideña, La Plaza, que es la feria más grande de la ciudad, contará con más de 400 marcas y una programación especial que incluye villancicos, música en vivo, zona gastronómica y marcas con productos de todo tipo, desde moda, bienestar, decoración, accesorios y más. El evento es gratuito y resulta perfecto para ir con familiares, amigos y hasta mascotas. Es un plan para todos, para disfrutar, pasar un rato y comprar regalos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia patrocinará más de 130 stands y la feria apoyará distintas fundaciones que trabajan por el bienestar de niños y animales.

Alumbrados navideños de Medellín

Hasta el 12 de enero, en distintos puntos de Medellín, locales y visitantes podrán disfrutar de los alumbrados navideños instalados en 61 espacios de la ciudad, entre ellos el corredor del río, las 16 comunas y los cinco corregimientos. La intervención incluye ocho millones de luces LED y 600 kilómetros de manguera luminosa, creados por más de 400 artesanos, incluidas 150 madres cabeza de familia. Los alumbrados permanecerán encendidos durante 46 días en sectores como el Paseo del Río y la Plaza Botero, con propuestas inmersivas que combinan figuras tejidas a mano con videos, audio, aromas e imágenes. Entre los atractivos centrales destaca el domo navideño de 360° en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río, diseñado para una experiencia multimedia.

Aún queda poco más de un mes para recorrer los alumbrados de Medellín. FOTO: Camilo Suárez

Exposición de Pesebres en El Castillo

El Museo El Castillo abrió la versión número 41 de su tradicional Exposición de Pesebres, una muestra que reúne cerca de 200 obras creadas por arquitectos, escultores, ceramistas y pesebristas de distintas trayectorias. La exhibición recorre formatos clásicos asociados al relato bíblico del nacimiento de Jesús, propuestas contemporáneas que experimentan con materiales no convencionales y piezas de gran formato instaladas en salones y jardines. Además del recorrido principal, la muestra ofrece información sobre las técnicas utilizadas y la evolución de esta tradición en el país. La exposición estará abierta hasta el 2 de febrero, con horarios entre semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y los fines de semana de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El museo estará cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Festival de Navidad Medellín te quiere

Medellín centra su temporada navideña en un programa que se extenderá hasta el 6 de enero y que reunirá más de 120 actividades culturales en las comunas y corregimientos. El encendido oficial de los alumbrados, con ocho millones de luces y 28 conciertos simultáneos, marcó el inicio del festival Medellín Te Quiere, que además de las tradicionales luces tiene una agenda que combina música, comparsas, recorridos urbanos y programación comunitaria. Entre los eventos destacados figuran las caravanas navideñas, noches del Parque Cultural Navideño, tablados de Cultura Parque Iluminado, corredores artísticos y la presencia de grupos juveniles de la Red de Músicas de Medellín. Encuentre la programación completa en la página web de la Alcaldía.

Rudolf, el reno, rinde homenaje a Medellín

Rudolf, el famoso reno de la nariz roja que acompaña a Papá Noel, vuelve con un espectáculo dedicado a la ciudad por su cumpleaños 350. Medellín y la luz de su corazón es un montaje original creado por artistas locales, repleto de magia, música, humor y personajes entrañables, entre ellos el burro Canelo, la Abuela Pastora, Manolo el perro y Cometa, el hermano de Rudolf. Las funciones serán de martes a sábado, hasta el 13 de diciembre en el Teatro El Tesoro. Las boletas se consiguen en tuboleta.com o en la taquilla del Teatro El Tesoro. El Parque Comercial también tendrá las tradicionales novenas navideñas del 16 al 23, a las 6:30 de la tarde, con invitados especiales como el coro Cantoalegre. La entrada es libre pero con boleta.

El tradicional concierto de El Mesías