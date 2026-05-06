Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal

Las alarmas en el tablero económico del país se encendieron esta semana tras la publicación del informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026”. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Colombia no solo está gastando más de lo que recibe, sino que es el país de la región que más ha empeorado su balance primario en el último año. Mientras que buena parte de los vecinos latinoamericanos han logrado estabilizar sus cuentas o incluso mejorar sus ahorros tras la crisis de años anteriores, las cifras indican que Colombia va en la dirección opuesta. “Mientras la mayoría de América Latina mejora su balance primario de 2024 a 2025, Colombia pasa de -2,4% a -3,6% del PIB, el mayor deterioro de la región según el último informe publicado por la Cepal. No es percepción. Son datos”, advirtió Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Eafit e investigador sénior económico. Entérese: Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif

Balance fiscal de América Latina.

El rojo en las cuentas colombianas frente a la región

El balance primario es, en palabras sencillas, la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos, sin contar todavía el pago de los intereses de la deuda. Es el termómetro que mide si un país puede cubrir su operación básica. En este rubro, como se mencionó, Colombia pasó de un balance de -2,4% en 2024 a un preocupante -3,6% del PIB en 2025. Este retroceso de 1,2 puntos porcentuales sitúa al país en el extremo más bajo de la tabla regional. Para dimensionar la caída, basta compararlo con otros países que también retrocedieron, pero de forma más moderada, por ejemplo, Guatemala (-1,0), Uruguay (-0,5) y Ecuador (-0,4). Los datos de la Cepal confirmaron que el deterioro nacional es el más pronunciado de todo el continente. “Para dimensionar el reto que tiene el siguiente gobierno en materia fiscal, Colombia es el país de la región con las más altas tasas de interés de su deuda. La situación empeora desde 2024. Después de Brasil, somos el país con el mayor déficit fiscal”, detalla el consultor en temas públicos Felipe Jiménez Ángel. Siga leyendo: Gobierno celebra que canceló deuda con el Fondo Monetario, pero paga tasas de 14% por TES

Un mapa regional de contrastes: Colombia a contravía

El análisis de la entidad multilateral permite agrupar a los países en tres grandes bloques, donde el desempeño colombiano resalta por su balance negativo frente a economías que están logrando la recuperación. 1. Países con deterioro fiscal: Un grupo de nueve naciones, encabezado por Colombia, seguido de República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Brasil. 2. Países con estabilidad: Chile se mantiene como el referente de equilibrio, con una variación de 0,0 en su balance respecto al año anterior. 3. Países con mejora fiscal: Siete estados reportan saldos positivos. Panamá lidera este crecimiento, acompañado por México, Perú, Argentina y Nicaragua, demostrando que existe un margen regional para sanear las finanzas públicas.

Deuda pública: ¿Por qué nos estamos financiando tan caro?