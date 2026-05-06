Condenan a 21 años de prisión a otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

Como resultado de la negociación, Barragán Ovalle aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. Con ello, fue condenado a una pena de 21 años y 4 meses de prisión.

Otra decisión judicial fue tomada sobre el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, atacado a balas el 7 de junio de 2025. En las últimas horas, un juez penal especializado de Bogotá a való el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Harol Daniel Barragán Ovall e, uno de los implicados en la planeación del crimen.

De acuerdo con la investigación, el ahora condenado tuvo un papel activo en la coordinación del atentado. Las pruebas recopiladas indican que participó en al menos cuatro videollamadas en las que se definieron acciones clave antes y después del ataque, incluyendo el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el crimen.

Uno de los hallazgos más comprometedores contra Barragán provino de su teléfono celular. Los investigadores descubrieron conversaciones eliminadas, fotos y registros de videollamadas que evidencian seguimientos al senador y a su familia, con informes detallados de los vehículos en los que se movilizaron.

En ese aparato también quedaron rastros de cuatro videollamadas con Élder José Arteaga, alias El Costeño, en las que se discutieron aspectos logísticos del crimen, incluyendo la ubicación del senador, las visitas previas al sitio y hasta las instrucciones sobre el uso del arma.

La Fiscalía también reveló que el expediente cuenta con el testimonio de un menor de edad que fue contactado inicialmente para ejecutar el disparo contra el senador. El joven, sin embargo, se echó para atrás al comprender la magnitud del encargo, lo que llevó a Barragán Ovalle —según el ente acusador— a acudir al adolescente de 15 años que terminó ejecutando el ataque y por lo cual ya fue condenado a siete años de privación de su libertad.

Las indagaciones permitieron establecer, además, que Barragán Ovalle hacía parte de una estructura delincuencial dedicada a homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.