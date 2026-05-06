Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ideam alerta sobre llegada de una onda tropical al Caribe colombiano

El fenómeno actualmente transita por las Guayanas e impactaría el país con lluvias, vientos alterados y mayor oleaje en el litoral.

  • El pronóstico del Ideam anticipa lluvias principalmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. FOTO Julio Herrera
    El pronóstico del Ideam anticipa lluvias principalmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. FOTO Julio Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La primera onda tropical del año se acerca a Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmó que el sistema, que actualmente se desplaza por las Guayanas en dirección occidente a una velocidad de entre 18 y 28 kilómetros por hora, llegaría a la región Caribe en un plazo de tres a cuatro días.

Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, explicó que la onda actúa como una perturbación que transporta altos niveles de humedad. Su llegada no solo traerá lluvias sino que podría alterar la velocidad de los vientos y la altura del oleaje en el litoral Caribe.

Sin embargo, hay un matiz técnico importante. Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, señaló que según las imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes, el sistema atraviesa actualmente un entorno de aire seco, condición que podría debilitarlo o incluso disiparlo antes de que genere impactos de gran magnitud.

¿Qué departamentos se verán más afectados?

A pesar del posible debilitamiento, las autoridades prevén lluvias en sectores específicos del norte del país. Córdoba y Sucre concentran la mayor probabilidad de precipitaciones. En Bolívar, Magdalena y Atlántico se esperan lluvias en áreas dispersas, mientras que Cesar y La Guajira recibirían afectaciones principalmente en el norte del primero y el sur del segundo departamento.

Lea también: Alerta por lluvias en Cundinamarca: al menos 10 municipios afectados y cientos de familias en emergencia

Las precipitaciones se manifestarán prioritariamente en las horas de la tarde, debido a la interacción de la onda con otros sistemas como la Zona de Convergencia Intertropical, la Baja del Darién y la influencia de frentes fríos del hemisferio norte.

Autoridades meteorológicas emitieron varias recomendaciones para los habitantes de la región: seguir los reportes oficiales ante posibles cambios súbitos de temperatura, asegurar techos y estructuras vulnerables a ráfagas de viento, evitar espacios abiertos durante tormentas eléctricas y revisar drenajes y sistemas de alcantarillado para prevenir inundaciones.

El Ideam también advirtió que una segunda onda tropical ya emergió de las costas de África, aunque se encuentra aún lejos del territorio nacional y bajo monitoreo preventivo.

Temas recomendados

Clima
Cambio climático
Medio ambiente
Ideam
Lluvias
Costa Caribe
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos