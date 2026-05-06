Ideam alerta sobre llegada de una onda tropical al Caribe colombiano

La primera onda tropical del año se acerca a Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmó que el sistema, que actualmente se desplaza por las Guayanas en dirección occidente a una velocidad de entre 18 y 28 kilómetros por hora, llegaría a la región Caribe en un plazo de tres a cuatro días.
Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, explicó que la onda actúa como una perturbación que transporta altos niveles de humedad. Su llegada no solo traerá lluvias sino que podría alterar la velocidad de los vientos y la altura del oleaje en el litoral Caribe.