Ideam alerta sobre llegada de una onda tropical al Caribe colombiano

Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, explicó que la onda actúa como una perturbación que transporta altos niveles de humedad . Su llegada no solo traerá lluvias sino que podría alterar la velocidad de los vientos y la altura del oleaje en el litoral Caribe.

La primera onda tropical del año se acerca a Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmó que el sistema, que actualmente se desplaza por las Guayanas en dirección occidente a una velocidad de entre 18 y 28 kilómetros por hora, llegaría a la región Caribe en un plazo de tres a cuatro días.

Sin embargo, hay un matiz técnico importante. Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, señaló que según las imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes, el sistema atraviesa actualmente un entorno de aire seco , condición que podría debilitarlo o incluso disiparlo antes de que genere impactos de gran magnitud.

A pesar del posible debilitamiento, las autoridades prevén lluvias en sectores específicos del norte del país. Córdoba y Sucre concentran la mayor probabilidad de precipitaciones. En Bolívar, Magdalena y Atlántico se esperan lluvias en áreas dispersas, mientras que Cesar y La Guajira recibirían afectaciones principalmente en el norte del primero y el sur del segundo departamento.

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Las precipitaciones se manifestarán prioritariamente en las horas de la tarde, debido a la interacción de la onda con otros sistemas como la Zona de Convergencia Intertropical, la Baja del Darién y la influencia de frentes fríos del hemisferio norte.

Autoridades meteorológicas emitieron varias recomendaciones para los habitantes de la región: seguir los reportes oficiales ante posibles cambios súbitos de temperatura, asegurar techos y estructuras vulnerables a ráfagas de viento, evitar espacios abiertos durante tormentas eléctricas y revisar drenajes y sistemas de alcantarillado para prevenir inundaciones.

El Ideam también advirtió que una segunda onda tropical ya emergió de las costas de África, aunque se encuentra aún lejos del territorio nacional y bajo monitoreo preventivo.