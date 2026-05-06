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Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: 3 muertos y alerta global

hace 55 minutos

El crucero MV Hondius, que navegaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde, enfrenta una crisis sanitaria tras confirmarse un brote de hantavirus de la cepa Andes, la única variante conocida capaz de transmitirse entre personas. Con un saldo de tres fallecidos y varios hospitalizados en Sudáfrica, Suiza y Países Bajos, las autoridades internacionales han activado protocolos de evacuación médica. Mientras tanto, el buque se dirige a Tenerife bajo una estricta vigilancia y en medio de una controversia política entre el gobierno regional de Canarias y el gobierno central de España....

Agencia AFP

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