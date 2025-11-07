Tras 30 años de investigación, Federación de Cafeteros lanza ‘Umbral’, una nueva variedad de café resistente a climas cálidos

Después de tres décadas de investigación, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció ‘Umbral’, una nueva variedad de café creada por Cenicafé para enfrentar los retos del cambio climático y permitir la expansión del cultivo hacia zonas más cálidas y bajas del país.

El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, explicó durante la 89 Cumbre Cafetera que el proceso de mejoramiento genético del café tarda, en promedio, unos 20 años para alcanzar la quinta generación (F5), etapa en la que la planta logra estabilidad genética y resistencia comprobada.

“Esta nueva variedad ya llegó a la sexta generación (F6), lo que demuestra su madurez y fiabilidad”, señaló.

Puede leer: Exportadores de café colombiano alertan por escasez de contenedores