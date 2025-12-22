Dos niños resultaron heridos tras caerse de un camión en Urrao

Dos niños resultaron heridos en un accidente de tránsito en Urrao, en un hecho que ha generado consternación en ese municipio del Suroeste antioqueño. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la vía al aeropuerto, en inmediaciones de los sectores La Curva del Teniente y La Quebradita. Le puede interesar: Joven de 17 años murió en la Avenida Las Palmas al parecer mientras practicaba Gravity Bike En sus pesquisas, las autoridades de tránsito determinaron que, al parecer, los dos menores de edad, de nueve años, se habrían subido a un camión y en medio del trayecto se habrían soltado y sufrido lesiones de consideración.

Según reportó el medio local Aupur Televisión, al sitio llegaron de inmediato agentes del tránsito y del Cuerpo de Bomberos, quienes al ver la gravedad de sus lesiones los trasladaron a la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez.

En este lugar recibieron atención primaria y el personal médico los estabilizó, pero consideró que por la gravedad de sus traumas debían ser trasladados a Medellín para recibir atención especializada. “Manifestaban que había dos menores heridos. Se habían caído de un vehículo en movimiento. Inmediatamente, desplegamos las unidades a ese lugar. Al llegar al sitio encontramos dos menores tirados en el suelo, ambos con lesiones de gravedad en la cabeza con TEC moderado”, informó a Caracol Radio el comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, el subteniente Juan Esteban Durango.