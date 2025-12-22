x

Dos niños resultaron heridos tras caerse de un camión en Urrao

El accidente ocurrió en la vía al aeropuerto. Los menores fueron trasladados a Medellín para recibir atención especializada. Conozca los detalles del rescate.

  • Tras caer del camión, los dos menores de edad fueron trasladados al Hospital Iván Restrepo Gómez y de allí a Medellín. FOTO: Cortesía Fer Campillo
    Tras caer del camión, los dos menores de edad fueron trasladados al Hospital Iván Restrepo Gómez y de allí a Medellín. FOTO: Cortesía Fer Campillo
El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

Dos niños resultaron heridos en un accidente de tránsito en Urrao, en un hecho que ha generado consternación en ese municipio del Suroeste antioqueño.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la vía al aeropuerto, en inmediaciones de los sectores La Curva del Teniente y La Quebradita.

Le puede interesar: Joven de 17 años murió en la Avenida Las Palmas al parecer mientras practicaba Gravity Bike

En sus pesquisas, las autoridades de tránsito determinaron que, al parecer, los dos menores de edad, de nueve años, se habrían subido a un camión y en medio del trayecto se habrían soltado y sufrido lesiones de consideración.

Según reportó el medio local Aupur Televisión, al sitio llegaron de inmediato agentes del tránsito y del Cuerpo de Bomberos, quienes al ver la gravedad de sus lesiones los trasladaron a la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez.

En este lugar recibieron atención primaria y el personal médico los estabilizó, pero consideró que por la gravedad de sus traumas debían ser trasladados a Medellín para recibir atención especializada.

“Manifestaban que había dos menores heridos. Se habían caído de un vehículo en movimiento. Inmediatamente, desplegamos las unidades a ese lugar. Al llegar al sitio encontramos dos menores tirados en el suelo, ambos con lesiones de gravedad en la cabeza con TEC moderado”, informó a Caracol Radio el comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, el subteniente Juan Esteban Durango.

“Uno se encontraba más grave que el otro por las lesiones que tenía en el rostro y presentaba desorientación e inconsciencia. Inmediatamente en el servicio de urgencia tuvo que ser intubado para estabilizarlo”, añadió el socorrista.

Este diario consultó con la Alcaldía de Urrao, donde señalaron no tener autorización para actualizar el estado de salud de los menores por decisión de sus padres.

No obstante, indicaron que los dos menores permanecen bajo observación médica.

Siga leyendo: Video | Bus se fue a un abismo en la vía Medellín-Santa Elena; hay 12 personas lesionadas

