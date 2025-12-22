Dos niños resultaron heridos tras caerse de un camión en Urrao

Dos niños resultaron heridos en un accidente de tránsito en Urrao, en un hecho que ha generado consternación en ese municipio del Suroeste antioqueño.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la vía al aeropuerto, en inmediaciones de los sectores La Curva del Teniente y La Quebradita.
En sus pesquisas, las autoridades de tránsito determinaron que, al parecer, los dos menores de edad, de nueve años, se habrían subido a un camión y en medio del trayecto se habrían soltado y sufrido lesiones de consideración.