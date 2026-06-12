En Colombia se iniciaron menos de 7.500 construcciones de viviendas en abril, el peor registro en 16 años

La construcción de vivienda en Colombia sigue sin encontrar un punto de recuperación, puesto que para abril de 2026, las iniciaciones de nuevos proyectos alcanzaron su nivel más bajo para ese mes en los últimos 16 años, una señal de la profunda desaceleración que atraviesa uno de los sectores con mayor impacto sobre el empleo y la economía nacional. De acuerdo con cifras analizadas por Corficolombiana, durante abril se iniciaron 7.468 viviendas entre proyectos VIS y No VIS, una cifra que no se veía desde abril de 2010, cuando se registraron 7.573 unidades. El dato también evidencia la magnitud del deterioro reciente: frente a abril de 2022, cuando se iniciaron 20.256 viviendas, la caída alcanza el 62%. El retroceso ocurre en un momento en que la construcción acumula más de dos años de debilidad. Según Corficolombiana, las iniciaciones de vivienda “no tocan fondo”, situación que continúa frenando cualquier posibilidad de recuperación inmediata del área construida y de la actividad edificadora en el país. Le puede interesar: Construcción y vivienda en Colombia: balance 2025 y los grandes retos del sector en 2026

El golpe de Mi Casa Ya

La vivienda de interés social (VIS) ha sido el segmento más afectado. Para la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), uno de los factores determinantes detrás de la crisis ha sido el desmonte del programa Mi Casa Ya y la eliminación de las coberturas a la tasa de interés para nuevos beneficiarios. Según el gremio, más de 70.000 hogares resultaron afectados por el cierre del programa, entre familias que ya contaban con subsidios aprobados y otras que esperaban acceder al beneficio. Las cifras del informe de Corficolombiana muestran la magnitud de la reducción en los apoyos estatales. Mientras en 2024 se asignaron 49.166 subsidios de Mi Casa Ya, en 2025 la cifra cayó a apenas 8.640, una reducción de 82%. Para 2026, con corte a marzo, solo se habían asignado 74 subsidios. Además, el presupuesto de inversión de Fonvivienda se redujo 34%, profundizando el deterioro de la política de vivienda. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó a La República que el impacto fue directo sobre el cierre financiero de los hogares. “En VIS, el golpe principal vino por los cambios en Mi Casa Ya, que afectaron el cierre financiero de muchos hogares y elevaron los desistimientos. A eso se sumaron tasas de interés más altas, menor capacidad de compra de los hogares y una fuerte incertidumbre sobre la continuidad de los subsidios”, señaló. Lea más: Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia

FOTO: IMAGEN SACADO INFORME DE CORFI

Los desistimientos alcanzan máximos históricos

El deterioro también se refleja en las familias que deciden abandonar la compra de vivienda. De acuerdo con cifras del sector, los desistimientos en vivienda VIS alcanzaron en enero de este año 30.906 unidades, cerca de tres veces más que los niveles observados en 2022. Para Camacol, este comportamiento evidencia cómo la incertidumbre sobre los subsidios terminó afectando directamente a miles de hogares que ya habían iniciado procesos de compra. La situación preocupa aún más si se tiene en cuenta que Colombia continúa registrando una alta necesidad de vivienda. Mientras cada año se conforman cerca de 370.000 nuevos hogares, la producción formal de vivienda se mantiene por debajo de las 170.000 unidades anuales, ampliando la brecha entre oferta y demanda. Conozca también: “Petro dejó de ‘capa caída’ al sector vivienda; el próximo gobierno debe recuperar Mi Casa Ya”: presidente de Camacol

Tasas altas y mayores costos frenan la recuperación

La crisis no responde únicamente al fin de los subsidios. Corficolombiana advierte que el aumento de las tasas de interés sigue dificultando el acceso a vivienda propia. Según el informe, las tasas hipotecarias se encuentran en máximos de los últimos 21 meses, en línea con el aumento de los rendimientos de los TES, encareciendo el financiamiento para los compradores. A esto se suma un incremento en los costos de construcción. La entidad señala que los efectos del aumento del salario mínimo ya comenzaron a reflejarse en el sector y que la mano de obra fue el componente con mayor crecimiento dentro del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones durante los primeros meses de 2026. Corficolombiana incluso advierte que el incremento del salario mínimo podría generar nuevos efectos adversos sobre los desistimientos de compra de vivienda y reducir el apetito de los constructores por desarrollar nuevos proyectos. Puede leer: La vivienda sostenible ya no es exclusiva: 7 de cada 10 proyectos verdes en Colombia son VIS

Un sector que sigue en números rojos