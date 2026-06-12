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No es su internet: usuarios reportan caída mundial de Facebook e Instagram

Las plataformas de Meta reportan fallas a nivel mundial a la hora de ingresar y enviar mensajes a través de estas redes sociales. Conozca los detalles.

  • Usuarios de Europa, Asia y América han reportado fallas en algunos servicios de Facebook e Instagram. Foto: Getty Images
    Usuarios de Europa, Asia y América han reportado fallas en algunos servicios de Facebook e Instagram. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 60 minutos
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Miles de usuarios alrededor del mundo están reportando fallas en los servicios de Facebook e Instagram, dos plataformas pertenecientes al universo digital de Meta.

Para el caso de la red social Facebook, los usuarios han denunciado a través de plataformas como Down Detector dificultad para entrar a sus cuentas y problemas para cargar el contenido.

Lea también: ¿Otra vez se cayeron Instagram y Facebook? Usuarios reportan fallas en ambas redes sociales

Los internautas han reportado que inclusive en algunos casos la aplicación ni siquiera muestra la opción para iniciar sesión. En la lista de fallas comunes está la expulsión inesperada de los usuarios de sus perfiles mientras navegaban por la red social.

Respecto al feed, se ha detectado una demora extrema al intentar actualizar el muro de noticias para ver contenido nuevo y en algunos dispositivos el servidor principal de la plataforma no carga y muestra mensajes técnicos.

Por el lado de Instagram, los usuarios informan que no se muestran las publicaciones y existe una imposibilidad de actualizar el contenido del muro.

Además, se han registrado problemas específicos al intentar subir contenido nuevo, como fotografías, videos o historias. En cuanto a la mensajería, la plataforma no permite enviar mensajes directos, afectando tanto a la aplicación móvil como a la versión web.

Similar a lo que sucede con Facebook, usuarios han manifestado que presentan errores generalizados al intentar iniciar sesión y desconexiones continuas de las cuentas activas.

Las intermitencias se han reportado en Europa y Asia. En el caso de América los avisos se dieron en Chile, Colombia, Perú, México y Bolivia.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de estas interrupciones y tampoco se ha proporcionado una estimación sobre el tiempo que tomará restablecer los servicios por completo.

Siga leyendo: Usuarios reportan fallas en Bancolombia y Nequi: transferencias y pagos por PSE presentan problemas

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