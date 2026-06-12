Segunda vuelta sin reportes: Cepeda y Abelardo continúan con saldos en cero en sus cuentas de campaña

El tiempo avanza y el reloj sigue marcando la pauta. Ya solo faltan nueve días para la nueva jornada electoral que, en el balotaje, definirá quién será el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, aunque Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda deben reportar sus ingresos y gastos en cada etapa de la campaña, hasta el momento no han presentado los correspondientes a la segunda vuelta.
Así lo presenta el último informe de Transparencia por Colombia, organización que hace veeduría a los gastos en campaña de todas las candidaturas. Todos los reportes deben estar consignados en Cuentas Claras, la plataforma oficial dispuesta para el seguimiento a la financiación electoral.
En este informe de la organización se señaló, por ejemplo, que ninguna de las dos campañas registra movimientos financieros en el sistema, pese a que la Resolución 10753 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció como obligatoria la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos durante el desarrollo de las campañas de 2026.