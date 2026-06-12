Segunda vuelta sin reportes: Cepeda y Abelardo continúan con saldos en cero en sus cuentas de campaña

El tiempo avanza y el reloj sigue marcando la pauta. Ya solo faltan nueve días para la nueva jornada electoral que, en el balotaje, definirá quién será el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, aunque Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda deben reportar sus ingresos y gastos en cada etapa de la campaña, hasta el momento no han presentado los correspondientes a la segunda vuelta. Así lo presenta el último informe de Transparencia por Colombia, organización que hace veeduría a los gastos en campaña de todas las candidaturas. Todos los reportes deben estar consignados en Cuentas Claras, la plataforma oficial dispuesta para el seguimiento a la financiación electoral. En este informe de la organización se señaló, por ejemplo, que ninguna de las dos campañas registra movimientos financieros en el sistema, pese a que la Resolución 10753 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció como obligatoria la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos durante el desarrollo de las campañas de 2026.

Según se advirtió en el informe, el incumplimiento de las obligaciones de reporte en Cuentas Claras debilita la transparencia en el financiamiento electoral, limita la capacidad de vigilancia ciudadana y dificulta la identificación temprana de posibles riesgos relacionados con la financiación de las campañas. Es más, la organización también determinó que la ausencia de esta información resulta contradictoria frente a los compromisos de transparencia que han expresado los candidatos tanto en sus programas de gobierno como en sus intervenciones públicas durante la campaña presidencial. Justamente es por eso que la organización hizo un llamado a ambas campañas, tanto la de Abelardo de la Espriella como la de Iván Cepeda, para que cumplan de manera inmediata con la obligación de reportar en tiempo real sus ingresos y gastos, exactamente como lo exige la normatividad electoral vigente.

Ambas candidaturas tienen pocos días para reportar sus cuentas antes de que llegue la segunda vuelta. Mientras tanto, continúa una campaña política polarizada, con reclamos de ambos bandos y críticas constantes desde los dos sectores con ideologías políticas diametralmente distintas. Incluso las denuncias judiciales han hecho presencia en estas elecciones tan divididas.

¿Cuáles fueron sus cuentas en primera vuelta?

En cuanto a los reportes que ambas candidaturas presentaron en primera vuelta, los números llaman la atención. Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro —señalado como el continuismo de este Gobierno—, reportó ingresos por $15.000 millones y gastos por $21.619 millones.