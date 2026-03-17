Colombia importó 10,6% más granos en 2025: crece dependencia externa de cereales, leguminosas y soya

Colombia continúa profundizando su dependencia de las importaciones para abastecer el consumo interno de cereales, leguminosas y soya. Así lo revela el más reciente análisis de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), con base en el comportamiento de 2025.
Durante ese año, el país importó 13.209.215 toneladas de granos, lo que representa un incremento de 1.387.867 toneladas frente a 2024, cuando se registraron 11.821.339 toneladas. En términos porcentuales, esto equivale a un aumento de 10,6%.