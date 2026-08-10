En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Un fuerte temblor sacudió al país, a Medellín y a Antioquia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una magnitud de 7,4, una profundidad aproximada de 103 kilómetros y su epicentro fue ubicado en José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. De acuerdo con esa entidad, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. El movimiento fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país y también en Venezuela, Ecuador y Panamá. El Servicio Geológico Colombiano explicó que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, relacionada, entre otros procesos, con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Uno de los antecedentes históricos de esta región es el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que tuvo una magnitud de 7,2.

Cierres en la movilidad

En Medellín, una de las primeras medidas fue la suspensión preventiva de la operación del Metro, mientras personal técnico inspecciona el estado de la infraestructura. La empresa informó que fueron suspendidas las líneas A y B del metro pesado, así como las líneas de metrocable H, J, K, L, M y P. La revisión busca determinar si hubo afectaciones en la vía férrea, el viaducto, las estaciones y las pilonas de los cables. Hasta el momento, el Metro señaló que no tiene reporte de personas lesionadas dentro de su red.

Por ahora, las únicas líneas que continúan funcionando son el Tranvía de Ayacucho y las rutas de buses 1, 2 y O. “Personal técnico avanza en la inspección de la infraestructura en estaciones, viaducto y pilonas con el fin de restablecer el servicio comercial”, informó el Metro. El Túnel de Oriente también cerró en ambos sentidos como medida preventiva, mientras se inspeccionó su infraestructura. Sin embargo, minutos después volvió a reestablecer el paso. También la variante Fuemia, en la autopista al Urabá, después de Dabeiba, fue cerrada preventivamente, a partir de las 9:00 a. m., luego del movimiento sísmico. Aunque en primera instancia se planeó el cierre por una hora, advirtieron que esto podría variar. La medida fue anunciada por Autopistas Urabá. Durante el cierre se adelantan labores de revisión y seguimiento del talud ubicado en el PR 10+400 de la RN 6202, con el objetivo de verificar las condiciones de estabilidad del terreno. El tramo de control, que corresponde a la antigua vía a Dabeiba es una vía alterna que los conductores podrán utilizar.

Así se vivió el temblor en la variante de Caldas.

¿Qué pasó en Antioquia?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para verificar la situación en los 125 municipios del departamento.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas ni heridas, aunque sí se han registrado daños en diferentes infraestructuras. Entre los primeros reportes se encuentran: Támesis: una vivienda se desplomó en el sector El Hoyo y se reportaron grietas en la iglesia del municipio. La iglesia del corregimiento de Palermo también presenta afectaciones. Parte del techo de la iglesia se desprendió y cayó, como se puede ver en el siguiente video:

Jericó: vigas de la estructura de la estación de Policía presentan grietas. También en videos se ven afectaciones en viviendas del pueblo.

Venecia: parte de la cúpula de la iglesia se derrumbó. Este video muestra ese momento:

En el siguiente video se puede ver cómo el puente del municipio también se sacudió fuertemente.

Hispania: se reportaron grietas en las paredes de la estación de Policía y afectaciones en el coliseo. Remedios: la subestación de Policía La Cruzada presenta grietas en una de sus habitaciones. Cañasgordas: se reportaron grietas en la iglesia municipal. Sonsón: se desplomó una casa abandonada en la zona urbana y el coliseo municipal presenta afectaciones en el techo. Además, EL COLOMBIANO recibió un video que muestra afectaciones en su iglesia.

La Unión: se reportaron daños en el coliseo y en algunas viviendas. La Ceja: hubo una interrupción temporal del servicio de energía, que posteriormente fue restablecido. Por otro lado, EL COLOMBIANO también ha recibido información sobre afectaciones a inmuebles antiguos en el parque de Jardín y en su iglesia.

Ya se registraron dos réplicas

Minutos después del sismo principal, el Servicio Geológico Colombiano informó que se habían registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8. Esta última también fue ampliamente sentida. La entidad señaló que continuará realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y suministrará información oficial a medida que se conozcan nuevos datos. Desde el PMU, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada.

Mientras avanzan las inspecciones, los organismos de emergencia de Antioquia y Medellín realizan un barrido para establecer la magnitud de las afectaciones y verificar las condiciones de seguridad de las infraestructuras. Noticia en desarrollo. Bloque de preguntas y respuestas