x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa del señalado testaferro de Maduro Alex Saab

La esposa del señalado testaferro Saab se desempeñaba como viceministra, siendo este otro movimiento de renovación en el gobierno por parte de la presidenta interina de Venezuela.

  • Delcy Rodríguez cesó de su cargo Camilla Fabri de Saab, esposa del señalado testaferro de Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images y redes sociales
    Delcy Rodríguez cesó de su cargo Camilla Fabri de Saab, esposa del señalado testaferro de Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images y redes sociales
Agencia AFP
hace 50 minutos
bookmark

Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela, en medio de una nueva remodelación del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este despacho”, indica un comunicado de la presidenta Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Lea también: ¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe”. Fabri fue una de las principales voceras durante su arresto.

Regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024. Rodríguez lo apartó en enero, pues estaba a cargo del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Medios estadounidenses reportaron a comienzos de mes que Saab había sido capturado. Sin embargo, una fuente conocedora del caso indicó bajo anonimato a la AFP que Saab, originario de Colombia, se encontraba en su casa.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo a cargo de las importaciones de productos para el programa de venta de alimentos subsidiados conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Los cambios en el gabinete se producen en medio de las presiones de Washington tras la captura del líder izquierdista y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Siga leyendo: Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Lavado de activos
Venezuela
Álex Saab
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida