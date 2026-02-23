Alias Gabriela, condenada a 21 años por el magnicidio de Miguel Uribe

Avanza la investigación para esclarecer el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En las últimas horas se conoció la segunda condena dentro del proceso. Katerine Martínez, alias Gabriela, una de las piezas clave en la estructura que ejecutó el crimen, fue condenada a 21 años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Previamente fuera sentenciado el adolescente de 15 años que disparó contra el dirigente político.
En el caso de la mujer, una juez penal del circuito especializado de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Martínez Martínez y la condenó por su participación en el magnicidio.