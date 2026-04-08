Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

El ecosistema emprendedor colombiano acaba de recibir uno de sus mejores reconocimientos internacionales del año.
Endeavor, la organización global dedicada a potenciar emprendedores de alto impacto, publicó su edición 2026 de los Outliers, una medición anual que distingue al 10% superior de empresas dentro de su red mundial por crecimiento, escala y desempeño sostenido.
Y Colombia no llegó con una ni dos compañías, sino que metió en el top mundial a seis empresas.
Addi, Bold, Erco Energy, Habi, Rappi y Siigo forman la delegación colombiana de este año. A ellas se suma Xertica, firma colombo-peruana que aparece en la representación de Perú.
Juntas, hacen parte de una cohorte latinoamericana que ha levantado en conjunto más de US$20.200 millones en capital, que incluye 22 unicornios, empresas valuadas en más de US$1.000 millones, y cuatro compañías que ya cotizan en bolsa como dLocal, Globant, MercadoLibre y VTEX.
La selección no es un premio de popularidad. Según Endeavor, las empresas deben haber crecido de forma sostenida durante al menos tres años consecutivos en entornos económicos adversos.
Más del 80% de los 238 Outliers 2026 opera más allá de sus mercados de origen, y casi la mitad tiene presencia en múltiples regiones. La mitad de las compañías seleccionadas supera los US$100 millones en ingresos anuales.
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