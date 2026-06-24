Oxford Economics pone a Colombia como el cuarto país de la región con mayor presión fiscal en sus finanzas públicas

Colombia quedó ubicada entre los países con las mayores presiones sobre sus finanzas públicas, de acuerdo con un nuevo informe de Oxford Economics. El estudio concluye que el país ocupa el séptimo lugar entre 46 economías desarrolladas y emergentes con mayores necesidades de ajuste fiscal, además de ser el cuarto de América Latina, detrás de Brasil, Uruguay y México.
En palabras sencillas, el informe advierte que Colombia está gastando mucho más dinero del que logra recaudar, por lo que debe seguir endeudándose para cubrir ese faltante. Si esa situación continúa durante varios años, la deuda seguirá creciendo y cada vez será más costoso conseguir nuevos préstamos, lo que terminaría afectando tanto al Gobierno como a los hogares.
Para llegar a esa conclusión, Oxford Economics utilizó un indicador llamado Balance Primario Estabilizador de la Deuda (Dspb, por sus siglas en inglés). Este indicador calcula cuánto dinero debería ahorrar un Gobierno, antes de pagar los intereses de la deuda, para evitar que esa deuda siga creciendo frente al tamaño de la economía.
Es decir, el indicador responde a una pregunta: ¿cuánto debe ajustar sus cuentas un país para dejar de seguir endeudándose cada año? Entre mayor sea ese ajuste necesario, mayores son las presiones fiscales.
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