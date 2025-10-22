El arriendo se dispara en Colombia: cuatro de cada diez hogares viven en alquiler y cada vez menos pueden comprar casa

Por primera vez en la historia reciente, el número de hogares que viven en arriendo en Colombia superó al de aquellos que habitan vivienda propia. Esta tendencia, que se consolidó desde 2022, marca un cambio estructural en la forma en que los colombianos acceden a la vivienda.
De acuerdo con datos de Corficolombiana, actualmente cuatro de cada diez hogares en el país viven en arriendo, una proporción que se aproxima cada vez más a la de los propietarios. No obstante, esta paridad es un fenómeno reciente: hace 20 años, el 31,4% de los hogares vivía en arriendo, mientras que el 53,3% contaba con vivienda propia.
Puede leer: Hasta 18% pesa el costo de la tierra en el valor de una vivienda
Si bien el aumento de la vivienda en alquiler no es exclusivo de Colombia —pues en toda la región la proporción de hogares arrendatarios ha crecido de manera sostenida durante las últimas dos décadas—, el caso colombiano sobresale.
El país no solo registra el mayor porcentaje de hogares que viven en arriendo en lo corrido del siglo XXI, sino que, junto con Chile, presenta el incremento más pronunciado en ese periodo. En 2003, el 32% de los hogares colombianos arrendaba su vivienda, casi el doble del porcentaje observado entonces en Chile. Hoy, mientras en la mayoría de países latinoamericanos los hogares arrendatarios representan entre el 10% y el 30%, en Colombia esta cifra ya supera el 40%.