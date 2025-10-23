Ventas en Halloween aumentarán entre 30% y 40%, impulsada por comercio electrónico, disfraces y fiestas

Las temporadas estacionales se han convertido en los momentos más codiciados del año para las marcas colombianas. Y Víspera de Todos los Santos no es la excepción: una fecha donde las empresas despliegan su creatividad para atraer a millones de consumidores y aprovechar un fenómeno que combina cultura, marketing y emociones.
Según la plataforma Connectif, más del 30% de las ventas anuales en canales digitales se concentran en estas temporadas.
En 2024, la plataforma de comercio electrónico Tienda nube reveló que las ventas relacionadas con Víspera de Todos los Santos aumentarán un 40% frente al año anterior, con un gasto promedio de $115.326 por persona.
Las cifras no sorprenden si se tiene en cuenta que, según Fenalco , el 73% de los colombianos participa en actividades vinculadas con esta fecha., desde fiestas hasta concursos de disfraces.
