Coca-Cola desata polémica por su nuevo anuncio navideño creado completamente con inteligencia artificial, ¿le gusta el video?

El tradicional comercial de Navidad de Coca-Cola, uno de los más esperados del año, generó controversia en redes sociales al confirmarse que fue producido con inteligencia artificial.

  El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola, generado con inteligencia artificial, recrea un mundo de animales humanizados que celebran el paso de los icónicos camiones rojos junto a un Papá Noel digital inspirado en los clásicos de la marca. FOTO: captura de video.
    El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola, generado con inteligencia artificial, recrea un mundo de animales humanizados que celebran el paso de los icónicos camiones rojos junto a un Papá Noel digital inspirado en los clásicos de la marca. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
05 de noviembre de 2025
El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola, lanzado a inicios de noviembre, ha despertado un intenso debate entre los consumidores y expertos en redes sociales. El motivo: la pieza fue generada completamente con inteligencia artificial (IA), una decisión que, aunque innovadora, ha sido criticada por reemplazar la creatividad humana.

El comercial muestra una secuencia de animales con rasgos humanos que reaccionan emocionados al paso de los tradicionales camiones rojos de la marca, mientras luces navideñas se encienden entre los árboles. La única figura humana es Papá Noel, también generado por IA a partir de los dibujos clásicos de la compañía.

Lea también: De Postobón a Bon Bon Bum y de Chocorramo a Colombina: los “juntes” de marcas que le ponen sabor al mercado

En un comunicado, Coca-Cola destacó que “el año pasado marcamos un hito mundial con la primera película del mundo creada íntegramente con GenAI”, y que esta nueva campaña “es una prueba más de nuestro camino hacia la adopción de tecnologías emergentes para repensar cómo creamos y escalamos el contenido”.

Sin embargo, la respuesta en redes no fue tan positiva. Muchos usuarios calificaron el resultado como una “aberración visual” y lamentaron que una empresa tan grande prescinda de equipos creativos humanos para sus producciones. En plataformas como X y YouTube, los comentarios se multiplicaron: “Pasó un año y la IA sigue generando algo feo”, escribió un internauta.

Ante las críticas, Pratik Thakar, vicepresidente global y jefe de IA generativa de Coca-Cola, defendió la campaña en entrevista con The Hollywood Reporter. “El año pasado, la gente criticó la calidad técnica, pero este año el anuncio es diez veces mejor”, afirmó.

El nuevo comercial de Coca-Cola ha generado diversas críticas en redes sociales. FOTO: Colprensa.
El nuevo comercial de Coca-Cola ha generado diversas críticas en redes sociales. FOTO: Colprensa.

Agregó que la empresa no puede “contentar al 100 % del público”, pero que si “la mayoría lo percibe de forma positiva, vale la pena seguir adelante”. Según Thakar, la inteligencia artificial “está para potenciar el trabajo humano” y no para sustituirlo: “La creatividad, la dirección y las ideas siempre vendrán de las personas. La IA es solo una herramienta poderosa para ejecutar lo que antes no se podía”.

Televisión
Coca Cola
Navidad
Comercio
Inteligencia artificial
Marketing Digital
video
Estados Unidos
Club intelecto
