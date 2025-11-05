x

Claro invierte 13 millones de dólares y moderniza su centro de datos en Medellín

Claro invierte en Triara Megacenter Medellín, fortaleciendo servicios en nube, inteligencia artificial, ciberseguridad y conectividad empresarial. Aquí los detalles.

    Así luce el cerebro de Claro en Antioquia. FOTO CORTESÍA CLARO.
    El Triara Megacenter es el cerebro de operaciones en Medellín. FOTO CLARO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

05 de noviembre de 2025
bookmark

Claro Colombia ha modernizado su centro de datos Triara Megacenter en Medellín con una inversión superior a los 13 millones de dólares (50.336 millones de pesos colombianos).

Ese centro de operaciones opera con 6.632 m² en una zona estratégica de la ciudad, cuenta con certificación ICREA Nivel IV, lo que garantiza una disponibilidad de infraestructura del 99,99 %, lo que lo convierte en uno de los centro de datos más robustos de la región.

Se trata de uno de los tres cerebros de Claro en el país. Los otros dos centros de computo están ubicados en Bogotá, en Venecia y Puente Aranda.

Infraestructura de alta disponibilidad y seguridad

Entre las principales características técnicas de Triara Megacenter se destacan: capacidad instalada de 5 MW con redundancia eléctrica en dos subestaciones; cinco generadores que aseguran 48 horas de autonomía continua; alimentación regulada mediante UPS con doble vía de redundancia; aire acondicionado de precisión; y sistemas de detección y extinción temprana de incendios con agente limpio.

El Triara Megacenter es el cerebro de operaciones en Medellín. FOTO CLARO.
El Triara Megacenter es el cerebro de operaciones en Medellín. FOTO CLARO.

Además, dispone de seguridad perimetral con CCTV, control de acceso biométrico y monitoreo constante, todo gestionado por personal calificado 24/7, garantizando respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Entérese: Claro invierte 70 millones de dólares en Antioquia, ¿cómo va la instalación de 5G?

Con estas mejoras, Triara Megacenter se posiciona como un centro de datos clave para la transformación digital de Colombia, brindando soporte confiable y seguro a empresas que dependen de soluciones avanzadas en nube, inteligencia artificial y protección de datos.

Servicios para empresas y expansión nacional

Triara Megacenter presta servicios a más de 100 empresas de sectores como finanzas, gobierno, seguridad, educación, construcción, valores y manufactura, ofreciendo soluciones en conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial y nube.

En total, Claro Colombia administra cerca de 1.900 racks a nivel nacional, con proyección de expansión a más de 2.200, soportando a unas 800 compañías que confían sus operaciones en sus datacenters.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, calificó esa inversión en Medellín como una muestra del compromiso de la empresa con la región, generando desarrollo sostenible con infraestructura de clase mundial, con los más altos estándares de seguridad, conectividad y disponibilidad de servicios.

“Somos su mejor aliado tecnológico. Pasamos de ser una telco a una techno con infraestructura de Datacenter, servicios multicloud, soluciones verticales basadas en IA, ciberseguridad y 5G”, indicó.

Además, Claro ha fortalecido su infraestructura de conectividad en Antioquia, con más de 13.548 kilómetros de fibra óptica y cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales, consolidando la conectividad fija y móvil en la región.

Lea también: “Estamos bastante preparados para competir”: presidente de Claro habla de compra de Movistar por parte de Millicom

