Medellín hace parte de las ciudades con mayor riesgo ante olas de calor, según Oxford

Una investigación de la Universidad de Oxford analizó 205 ciudades del planeta con más de un millón de habitantes y reveló para Colombia que Barranquilla ocupa el puesto 11 entre las urbes más expuestas al riesgo por olas de calor en todo el mundo. Por su lado, Cali aparece en el lugar 54 y Bogotá en el 116. Medellín figura en el puesto 172. El estudio, publicado en la revista Sustainable Cities and Society, además de medir la temperatura, también cruza el calor con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada ciudad para calcular un riesgo real. Y los resultados para América Latina son preocupantes. Puede leer: Cerca de 3.400 personas podrían estar muriendo a causa del calor cada día en la India

Qué mide Oxford y por qué va más allá del termómetro

El informe parte de una premisa que los científicos llevan años repitiendo, que el calor extremo mata más cuando coincide con pobreza, infraestructura débil y población envejecida. “En muchas grandes ciudades, el calor extremo coincide con una alta vulnerabilidad y una capacidad limitada para hacer frente a la situación. Esta combinación puede aumentar considerablemente el riesgo asociado al calor y, en algunos casos, tener consecuencias que ponen en peligro la vida”, advierte el estudio. La ciudad más expuesta del mundo es Al Basrah, en Irak. Entre las 50 primeras aparecen El Cairo, Bangkok, Hanói y Jaipur. Asimismo, India, Pakistán, Nigeria y Ghana concentran el mayor número de urbes en riesgo alto. Más del 95% de las ciudades en la categoría crítica están en el sur y sudeste de Asia o en el África subsahariana. América Latina llega a ese ranking con 28 ciudades distribuidas a lo largo de la clasificación global. Entérese: Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento

El mapa del riesgo en América Latina: de Barranquilla a Montevideo

La tabla completa de ciudades latinoamericanas en el ranking Oxford ubica a Barranquilla como el caso más urgente de la región, seguida por Port-au-Prince (Haití) en el puesto 19 y Manaus (Brasil) en el 27. Entre las primeras 100 posiciones globales aparecen: Guayaquil (44), Goiânia (46), Mérida (47), Lima (52), Cali (54), San Luis Potosí (56), Maracaibo (60), Belo Horizonte (66), Fortaleza (67), Querétaro (73). También São Paulo (77), Puebla (78), Guadalajara (80), Ciudad de Guatemala (82), Río de Janeiro (83), Brasilia (88), Recife (89), Salvador (93) y Ciudad de México (94). En posiciones intermedias figuran Toluca (110), Caracas (112), Bogotá (116), Quito (118), Curitiba (119), Porto Alegre (120), Salvador (129), Buenos Aires (143) y Montevideo (151). Medellín, con el puesto 172, es la ciudad colombiana en menor riesgo relativo entre las analizadas, aunque su posición en el ranking global sigue siendo una alerta.

Por qué una familia pobre sufre más el calor que una rica

La asociación civil Periodistas por el Planeta (PxP) analizó los hallazgos de Oxford y señaló tres factores que explican por qué el calor golpea de manera desigual en las ciudades latinoamericanas. El primero es económico, ya que una familia puede comprar un ventilador o un aire acondicionado, pero no puede pagar la factura de luz para usarlo todos los días. La inflación energética y las tarifas eléctricas altas anulan la capacidad de respuesta de los hogares más pobres ante el calor. El segundo es demográfico, teniendo en cuenta a las ciudades de la región tienen cada vez más niños menores de cuatro años y adultos mayores de 65. Esos dos grupos son los más vulnerables al calor extremo, y la infraestructura hospitalaria y habitacional no está preparada para atenderlos en una emergencia térmica. El tercero es urbano. “La segregación urbana en Latinoamérica se traduce directamente en un mayor riesgo de muerte por calor para las clases empobrecidas”, dijo PxP. Las zonas ricas tienen árboles y parques. Las periferias son de asfalto y cemento, donde el efecto de isla de calor se dispara.

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Por qué el modelo de “ciudad inteligente” del Norte Global no funciona aquí

PxP advierte que las estrategias de adaptación no pueden limitarse a copiar modelos diseñados para realidades distintas a las latinoamericanas. Los modelos corporativos de smart cities promovidos desde el Norte Global fallan cuando se centran únicamente en infraestructura tecnológica de alto costo. Así las cosas, en América Latina, una ciudad inteligente solo es viable si las soluciones parten de la ciudadanía y usan la tecnología para reducir la exclusión, no para profundizar la brecha digital. La gobernanza urbana, según PxP, debe traducirse en transparencia, rendición de cuentas y medidas concretas de adaptación climática, como sistemas de alerta temprana que protejan a quienes tienen menor capacidad de respuesta.

Los casos que Oxford destaca como referentes en la región

Pese a los desafíos, el estudio resalta proyectos latinoamericanos que sí funcionan.

Colombia: Medellín y Bogotá, dos modelos distintos

De Colombia, Oxford destaca la flota de buses y taxis eléctricos de Bogotá, junto con su sistema de transporte masivo integrado. En Medellín, señala las escaleras eléctricas y los metrocables en las comunas como ejemplos donde la tecnología reduce emisiones de carbono y, al mismo tiempo, mejora el acceso de comunidades vulnerables.

Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México y Montevideo

Santiago de Chile y Buenos Aires sobresalen por sus avances en transporte masivo optimizado (BRT) y sistemas de movilidad compartida, además de planes de renovación urbana. Ciudad de México figura como el principal nodo regional en marcos normativos para edificios inteligentes y verdes con enfoque en eficiencia energética. Montevideo, por su parte, lidera en digitalización de servicios públicos para mejorar la interacción ciudadana y la gobernanza local.

El Niño en Colombia: el Ideam advierte que viene fuerte

El panorama regional llega en el peor momento posible para Colombia, ya que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes tanto en el océano como en la atmósfera, y que hay más del 95% de probabilidad de que se mantengan y fortalezcan durante el segundo semestre de 2026 y el primer trimestre de 2027. El Ideam va más lejos, estima con una probabilidad del 63% que el fenómeno supere los 2,0°C de anomalía en la temperatura superficial del mar, lo que lo clasificaría como “Muy fuerte” y lo ubicaría entre los eventos El Niño de mayor magnitud registrados desde 1950. El calentamiento del Pacífico ecuatorial central y oriental, acompañado de cambios atmosféricos consistentes con la fase cálida del ciclo ENSO, sostiene ese pronóstico. Los análisis emitidos entre marzo y junio de 2026 muestran un incremento progresivo de las anomalías de temperatura, un aumento del calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más favorable para la consolidación del fenómeno.

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