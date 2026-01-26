Estas son las ciudades del país que tendrán la gasolina más barata tras ajuste de $300

Cada vez falta menos para que se materialice el anuncio del gobierno sobre la reducción en el precio de la gasolina tras el saldo de la deuda que se sostenía en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hace una semana el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que los precios de la gasolina corriente caería $300 desde el primero de febrero. La reducción en el precio del combustible dejará a Pasto, Cúcuta y Cartagena con los valores más bajos a partir del domingo 1 de febrero. Puede leer: Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué?

Las ciudades que tendrán la gasolina más barata y más cara

Tomando como base los precios de los combustibles que publica la Comisión de Regulación de Energía y Gas periódicamente, estas ciudades quedarían con el galón de gasolina a $13.947, $14.100 y $15.783 respectivamente. En contraste, las capitales que mantendrán los precios más altos serán Villavicencio, Cali y Bogotá, con $16.291, $16.202 y $16.191 cada uno. Entérese: La gasolina bajará alrededor de $300 en febrero, reveló el ministro de Hacienda; aquí los detalles

¿Por qué el precio de la gasolina cambia entre ciudades?

La variación en el precio de la gasolina por ciudades se sustenta, de acuerdo con Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy) en los costos logísticos del sistema de abastecimiento y el régimen aduanero. Por ejemplo, la gasolina en la costa Caribe es más barata por la cercanía de las capitales de Atlántico y Bolívar con la refinería de Cartagena; en cambio, los precios más bajos de Pasto y Cúcuta se basan en las exenciones tributarias propias del régimen fronterizo para evitar el contrabando y mantener la competitividad de los precios frente a Ecuador y Venezuela. “Ciudades como Cali y Villavicencio registran precios más altos debido a su distancia de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y a las limitaciones del sistema de poliductos que no llega a todas partes y en algunos casos además del transporte por ductos, es necesario llevar el combustible en trayectos importantes por carro tanques con mayores costes”, explicó Julio César Vera.

