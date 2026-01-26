Estas son las ciudades del país que tendrán la gasolina más barata tras ajuste de $300

Cada vez falta menos para que se materialice el anuncio del gobierno sobre la reducción en el precio de la gasolina tras el saldo de la deuda que se sostenía en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Hace una semana el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que los precios de la gasolina corriente caería $300 desde el primero de febrero. La reducción en el precio del combustible dejará a Pasto, Cúcuta y Cartagena con los valores más bajos a partir del domingo 1 de febrero.
