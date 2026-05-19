Colombia aprobaría nuevas reglas para tener vitrinas limpias de cigarrillos y vapeadores

La forma en que se venden y promocionan los cigarrillos y vapeadores podría cambiar de manera radical en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un proyecto de circular que endurece las reglas de comercialización y publicidad de estos productos, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales. La propuesta busca reforzar la protección al consumidor y, especialmente, impedir el acceso de menores de edad a productos con nicotina. Para ello, la entidad plantea eliminar cualquier forma de promoción visual que incentive el consumo. Le puede gustar: Superindustria abre investigación contra empresas de vapeadores La normativa establece que cigarrillos tradicionales, vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus accesorios tendrán un tratamiento regulatorio unificado, bajo criterios similares de control y restricción. Si este proyecto supera la fase de comentarios, entonces los negocios en Colombia ya no podrán exhibir cigarrillos ni vapeadores en sus vitrinas ni en ningún otro lugar visible al público. Algo que, sin duda, cambiaría radicalmente, ya que es muy común ver en las tiendas o, incluso, en negocios informales las cajas de cigarrillos exhibidas en vitrinas o paredes.

Negocios ya no podrán exhibir cigarrillos y vapeadores

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición total de exhibir físicamente estos productos en los puntos de venta. Según el proyecto, los cigarrillos y vapeadores deberán permanecer almacenados en espacios cerrados y fuera de la vista del público. Además, se prohibirían los sistemas de autoservicio, donde el cliente toma directamente el producto antes de pagarlo, así como las máquinas expendedoras o dispensadores automáticos. Entérese: Multa millonaria a siete empresas de vapeadores por omitir efectos nocivos de sus productos La SIC también plantea limitar la información visible al consumidor únicamente a listas de precios en formato texto. Estas listas no podrán incluir imágenes, gráficos, colores distintivos, logotipos ni elementos visuales relacionados con las marcas o productos. La entidad considera que la exhibición constituye una forma indirecta de publicidad y promoción, por lo que su eliminación hace parte de la estrategia para desincentivar el consumo de nicotina y tabaco.

¿Cómo serían las restricciones para ventas por internet?

El proyecto también endurece las reglas para el comercio electrónico de vapeadores y cigarrillos. Las restricciones aplicarían a sitios web, aplicaciones móviles y redes sociales. Entre las medidas propuestas se encuentra la obligación de implementar sistemas de doble verificación de edad. Cuando un usuario intente ingresar a la sección de estos productos, la plataforma deberá preguntarle si es mayor de edad. Si responde negativamente, el acceso deberá bloquearse inmediatamente.

En caso de afirmar que es mayor de 18 años, el sistema exigirá ingresar número de documento de identidad y fecha de nacimiento. Posteriormente, durante el proceso de pago, la plataforma deberá verificar que la información coincida con los datos suministrados inicialmente. La regulación también obligaría a incorporar filtros tecnológicos que impidan el registro y la compra de menores de edad. Adicionalmente, todas las publicaciones o espacios digitales relacionados con estos productos deberán incluir de manera visible la advertencia: “Solo para mayores de 18 años”.

¿Qué controles tendrán los domicilios y entregas?

La propuesta de la SIC también introduce controles estrictos en las entregas a domicilio para evitar que vapeadores y cigarrillos terminen en manos de menores. De acuerdo con el documento, el domiciliario únicamente podrá entregar el producto si el comprador presenta el documento de identidad original. Además, deberá validar que el número de identificación coincida con el registrado en la plataforma de compra.

La SIC propone eliminar la exhibición visible de vapeadores y cigarrillos en tiendas y puntos de venta del país. FOTO EL COLOMBIANO

El receptor también tendría que firmar una constancia de mayoría de edad y de recepción del producto. La circular añade que los domiciliarios deberán contar con canales de comunicación rápidos para reportar al proveedor cualquier caso en el que detecten que el comprador podría ser menor de edad. Asimismo, las empresas tendrán la obligación de entregar a sus repartidores —propios o tercerizados— los protocolos e insumos necesarios para realizar estas verificaciones de manera estricta.

¿Cuál es el objetivo de la nueva circular?