Colombia aprobaría nuevas reglas para tener vitrinas limpias de cigarrillos y vapeadores

La forma en que se venden y promocionan los cigarrillos y vapeadores podría cambiar de manera radical en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un proyecto de circular que endurece las reglas de comercialización y publicidad de estos productos, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.
La propuesta busca reforzar la protección al consumidor y, especialmente, impedir el acceso de menores de edad a productos con nicotina. Para ello, la entidad plantea eliminar cualquier forma de promoción visual que incentive el consumo.
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La normativa establece que cigarrillos tradicionales, vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus accesorios tendrán un tratamiento regulatorio unificado, bajo criterios similares de control y restricción.
Si este proyecto supera la fase de comentarios, entonces los negocios en Colombia ya no podrán exhibir cigarrillos ni vapeadores en sus vitrinas ni en ningún otro lugar visible al público. Algo que, sin duda, cambiaría radicalmente, ya que es muy común ver en las tiendas o, incluso, en negocios informales las cajas de cigarrillos exhibidas en vitrinas o paredes.