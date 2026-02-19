Estos son los antioqueños preseleccionados para las eliminatorias al Mundial de Baloncesto

El técnico Tomás Díaz entregó la lista larga de jugadores preseleccionados con miras a las ventanas de la FIBA Basketball World Cup 2027 Américas Qualifiers, en las que Colombia se debe medir, como visitante, ante Chile y Brasil.
Los juegos están previstos para los días 27 de febrero en Valdivia (Chile) y el 2 de marzo en Belo Horizonte (Brasil), mientras que la tercera ventana se disputará en junio próximo, en fechas por definirse.
En el listado que entregó el técnico colombiano sobresalen nombres como los de Braian Angola, quien en la actualidad juega la Euroliga con buenos resultados, al igual que el antioqueño Juan Diego Tello, quien viene siendo protagonista con el club Regatas Corrientes de Argentina en la liga de ese país.