Supersociedades multó a Chevyplan con más de $17,5 millones, ¿por qué?

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $17.509.050, equivalente a 1.445,83 Unidades de Valor Básico (UVB), a Chevyplan S.A. por negarse a suministrar información requerida por la entidad en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
La decisión se produjo tras un proceso administrativo originado por diversas peticiones y quejas presentadas por suscriptores de planes de autofinanciamiento comercial. Como parte del trámite, la Superintendencia trasladó los casos a la compañía para que ejerciera su derecho de defensa y presentara su versión sobre los hechos denunciados.
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Sin embargo, según la autoridad, la empresa no respondió a los requerimientos formulados ni atendió los posteriores controles de términos realizados por la entidad.