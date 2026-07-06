Supersociedades multó a Chevyplan con más de $17,5 millones, ¿por qué?

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $17.509.050, equivalente a 1.445,83 Unidades de Valor Básico (UVB), a Chevyplan S.A. por negarse a suministrar información requerida por la entidad en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. La decisión se produjo tras un proceso administrativo originado por diversas peticiones y quejas presentadas por suscriptores de planes de autofinanciamiento comercial. Como parte del trámite, la Superintendencia trasladó los casos a la compañía para que ejerciera su derecho de defensa y presentara su versión sobre los hechos denunciados. Puede leer: Supersociedades revela que más de 12.000 empresas en Colombia están bajo control extranjero Sin embargo, según la autoridad, la empresa no respondió a los requerimientos formulados ni atendió los posteriores controles de términos realizados por la entidad.

Quejas de usuarios dieron origen a la investigación

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, la actuación administrativa comenzó luego de recibir múltiples solicitudes de usuarios vinculados a los planes de autofinanciamiento comercial administrados por Chevyplan. En desarrollo de sus funciones de supervisión, la entidad solicitó información a la compañía para esclarecer los hechos reportados por los suscriptores. No obstante, la sociedad omitió responder dentro de los plazos establecidos, situación que derivó en el proceso sancionatorio. Vea aquí: Fintech paisa que prometió acabar el ‘gota a gota’ se quebró con deudas por $40.000 millones

Chevyplan atribuyó el incumplimiento a fallas en el correo electrónico

Durante el trámite administrativo, Chevyplan explicó que la falta de respuesta obedeció a dificultades técnicas relacionadas con sus sistemas de correo electrónico. No obstante, la Superintendencia verificó que las comunicaciones oficiales fueron enviadas correctamente a los canales registrados por la empresa y concluyó que las contingencias tecnológicas internas no eximen a las sociedades vigiladas del cumplimiento de sus obligaciones legales. Aunque la autoridad tuvo en cuenta estas explicaciones como una circunstancia atenuante al momento de definir el monto de la sanción, determinó que la conducta encajó en lo previsto por el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que sanciona la renuencia a suministrar información solicitada por una autoridad administrativa.

Chevyplan tendrá 10 días hábiles para entregar la información