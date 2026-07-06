Video | De la alegría a la camilla: así fue la insólita lesión de Jordan Henderson que lo sacó del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra perderá, por el resto del Mundial, a uno de sus futbolistas más experimentados. El volante Jordan Henderson, recordado por ser capitán del Liverpool durante muchos años, salió en camilla de la cancha del estadio Azteca después de sufrir una insólita lesión al final del partido entre su Selección y México que se jugó el domingo en CDMX. El partido no fue fácil para el equipo europeo. No solo tuvo en contra a los más de 80.000 mexicanos que llegaron al estadio para alentar a su equipo. También la altura a la que no están acostumbrados, el frío, la lluvia, algunas decisiones arbitrales. Sin embargo, ganaron. Los ingleses, ahora dirigidos por Thomas Tuchel, llevan tres mundiales seguidos llegando hasta cuartos de final.

En Rusia 2018 accedieron a esa ronda tras vencer a Colombia. En Qatar lo hicieron luego de superar a Senegal. Esta vez dejaron por fuera al anfitrión, un equipo que le plantó cara a una de las mejores selecciones, por nómina, que tiene esta edición de la Copa del Mundo.

¿Cómo fue la lesión de Henderson?

Por todo eso, después del final del partido, los futbolistas ingleses festejaron con gran euforia. Todo el equipo se dirigió hacia uno de los arcos del estadio Azteca para festejar con los aficionados que viajaron hasta la capital mexicana. La celebración fue larga. Tanto jugadores, como hinchas, corearon canciones a todo pulmón.

Tales fueron los decibeles que alcanzó la “fiesta” que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, se quedó sin voz. Muchos futbolistas, entre ellos Jordan Henderson, quien ahora tiene 36 años y juega para el Brentford de la Liga Premier de su país, después de haber tenido un breve paso por el fútbol árabe –lo contrato el Al-Ettifaq–, y el Ajax de Países Bajos, fue uno de los pocos que saltó las vayas de publicidad para acercarse a las tribunas.

Después de la euforia, Henderson saltó de nuevo la valla del estadio Azteca para intentar regresar a la cancha. El mítico escenario mexicano tiene una particularidad: sus bordes no están al nivel de la cancha, como suele ocurrir en Inglaterra, sino que van hacia abajo, tiene una leve caída porque el césped está un nivel más arriba del suelo del estadio.