La inesperada reaparición de Petro y Alcocer juntos tras meses de distanciamiento

Después de varios meses separados y de un escándalo por lo que sería un nuevo amor extramatrimonial, el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron vistos juntos nuevamente ante los reflectores. Esta aparición, que se da poco después de las elecciones legislativas del 8 de marzo —cuando ambos votaron en la Plaza de Bolívar—, resulta sorpresiva para algunos, aunque también podría responder a una función como padres. Entérese: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron? Y es que una fotografía familiar captó a Petro y Alcocer acompañando a su hija Antonella en su graduación como bachiller académico, una ceremonia realizada en las instalaciones del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur, ubicado en el sector de La Cabrera, localidad de Chapinero, en Bogotá. El evento también contó con la participación del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, quien estuvo con las directivas de la institución durante la entrega de los diplomas.

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, acompañó a Antonella Petro en su graduación como bachiller académico. FOTO: Tomada de Instagram @lycee_francais_louis_pasteur

En la foto familiar también aparece Sofía Petro, hija mayor del presidente, quien se ha mostrado activa en redes sociales opinando sobre diversos temas como la política y las últimas elecciones presidenciales.

El gesto político de Antonella Petro

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Antonella recibió su diploma portando una bandera de Palestina, un gesto que generó controversia debido a las diferentes posturas políticas entre los asistentes. La joven compartió posteriormente un video del momento en sus redes sociales, acompañado del mensaje: “La mejor forma de honrar a mi papá y mi mamá, lo que soy y lo que nos han enseñado”.

Tal parece que Verónica Alcocer y Gustavo Petro habrían puesto fin a su relación, pues al mandatario se le ha visto en varias ocasiones con otra mujer identificada como Vanessa Cortés, quien sería su nueva novia y la misma con la que estuvo en Panamá en junio de 2024.