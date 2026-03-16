Quién es Ali Moshiri, el petrolero que convenció a Trump de apostar por Delcy Rodríguez y no por Machado, según WSJ

Por qué la CIA llamó a Moshiri, un hombre del petróleo

La agencia estaba prácticamente ciega en Venezuela. Tras el cierre de la embajada estadounidense en 2019, la CIA había perdido buena parte de su red de inteligencia en el país. Como reconoció Fulton Armstrong, exanalista de la agencia, al WSJ: “Venezuela era una caja negra. Es un territorio en el que nos hemos cegado”. Moshiri llenaba ese vacío. Llevaba décadas operando en el país, había cultivado vínculos directos con el poder político venezolano y conocía como pocos la anatomía del Estado chavista, sus servicios de seguridad, sus circuitos económicos y sus figuras de confianza. Era, en definitiva, el tipo de activo que la CIA necesitaba y que difícilmente encontraría en otro lugar.

Según el WSJ, desde la época de Chávez y con aprobación de los altos ejecutivos de Chevron, Moshiri proporcionó información sobre los líderes venezolanos a la agencia de inteligencia. Chevron, por su parte, niega haber autorizado ese tipo de colaboración y afirma no mantener ninguna relación comercial con Moshiri desde que finalizó su contrato de consultoría en 2024. El propio Moshiri se negó a confirmar o desmentir sus contactos con la CIA: “Sabes que no puedo revelar nada de eso”, fue todo lo que dijo. Aun así, reconoce que mantiene conversaciones frecuentes con autoridades estadounidenses. “Hablamos constantemente con el gobierno”, dijo. “Somos ciudadanos del país y necesitamos seguridad”. Tanto la Casa Blanca como la CIA han restado importancia al papel de Moshiri. Según el Wall Street Journal, su información fue solo una pieza dentro del amplio trabajo de inteligencia que la agencia realizó sobre el terreno. Pero su conocimiento del entramado político y petrolero venezolano lo convirtió en una fuente particularmente valiosa.

El argumento que cambió el rumbo: Machado no, Rodríguez sí

Sin embargo, como lo reveló el The Wall Street Journal, el exejecutivo de Chevron advirtió a la CIA que intentar desmontar completamente el régimen chavista y entregar el poder a la oposición podía convertirse en un nuevo atolladero geopolítico. Según lo que explicó, María Corina Machado carecía del respaldo de los servicios de seguridad y tampoco tenía influencia sobre los círculos de poder económico que se habían consolidado tras más de dos décadas de chavismo. “La oposición venezolana cree que debemos construir desde abajo, que necesitamos deshacernos de todo esto. Ese es el modelo de Afganistán e Irak”, sentenció Moshiri. El mensaje del exdirectivo era que repetir esa experiencia en Venezuela sería catastrófico. Su alternativa fue apostar por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y artífice de su política económica. Aunque había sido la número dos de Maduro y su hermano controlaba el parlamento, Moshiri consideraba que existían posibilidades reales de negociar con ese sector del poder. Una figura que, pese a su historial autocrático y las acusaciones de encarcelar a miles de presos políticos, ofrecía continuidad institucional y garantizaba el flujo de petróleo. Esa evaluación fue presentada a Trump en un informe secreto de la CIA. Finalmente, la CIA recomendó mantener a Rodríguez y a los aliados del aparato de seguridad en sus cargos para garantizar una transición más estable.

Delcy Rodríguez.

Le puede interesar: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela Incluso el exdirectivo afirmó: “Era una negociadora dura y decidida... Pero dispuesta a cambiar de opinión si escuchaba un argumento convincente”. Tras la captura de Maduro, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y trasladado a una cárcel en Manhattan, Rodríguez quedó al frente del país como presidenta interina. Estados Unidos mantiene una supervisión estrecha del nuevo gobierno venezolano. Mientras tanto, la oposición liderada por María Corina Machado enfrenta una creciente frustración, pese a haber sido reconocida por Washington como ganadora de las elecciones de 2024.

¿Quién es Ali Moshiri, el hombre de Chevron cuya influencia llegó a la CIA y a la transición en Venezuela?

La influencia de Ali Moshiri no es casual. Su trayectoria lo convirtió en un personaje singular dentro de la industria petrolera internacional. Nació en Irán y se trasladó a Oklahoma para estudiar ingeniería petrolera. En 1978 ingresó a trabajar en Chevron, donde desarrolló una carrera que lo llevó a Angola, México, Colombia y, especialmente, Venezuela. Aprendió español, se casó con una venezolana y construyó una extensa red de relaciones políticas y empresariales en el país. Con el tiempo desarrolló un estilo propio, con trajes de diseñador, gafas de montura de cuerno y una habilidad notable para moverse entre ideologías políticas opuestas sin perder credibilidad. Su mayor activo fue la confianza que logró ganar de Hugo Chávez. El líder socialista, que utilizó el petróleo venezolano para desafiar a Washington durante años, lo llamaba “querido amigo”. Gracias a esa relación, Moshiri se convirtió en un canal informal entre el régimen venezolano y los intereses estadounidenses en momentos en que la CIA tenía muy poca presencia en el país.

En contexto: Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros Incluso, la habilidad de Moshiri para moverse entre adversarios políticos quedó retratada en un episodio que el WSJ rescata como ilustrativo de su método. Cuando Colombia, liderada por Álvaro Uribe, figura emblemática de la derecha latinoamericana, se resistía a vender a Venezuela el gas natural que Chevron extraía en el país, Moshiri encontró la manera de superar las diferencias. Con Chávez y Uribe presentes en una conferencia regional en Colombia, Moshiri instó a Chávez a que le comunicara a Uribe que Venezuela construiría un gasoducto. De lo contrario, argumentó, Uribe no aceptaría el acuerdo. Chávez le aseguró a Uribe en ese mismo momento que PDVSA lo construiría, y firmaron el acuerdo. El petróleo, una vez más, había logrado lo que la diplomacia formal no conseguía.