Recorte de gas de Canacol a Cerro Matoso disminuiría 50% la demanda de carbón y dejaría pérdidas de $3.000 millones diarios

La reducción en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energíy comenzó a generar efectos sobre una de las principales operaciones industriales del país. La disminución del flujo disponible obligó a Cerro Matoso a reducir en un 25% su operación, una situación que, según los gremios del sector minero, amenaza el empleo, la producción y la actividad económica de Córdoba. Relacionado: Cerro Matoso reduce 25% su operación por recorte de gas de Canacol y alerta que podría parar la mitad de su planta La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) manifestó su preocupación por las consecuencias que esta situación tendrá sobre los productores de carbón del sur de Córdoba, mientras que la Asociación Colombiana de Minería (ACM) pidió una respuesta urgente de las autoridades para garantizar el suministro de gas y evitar una mayor afectación de la industria. Ambos gremios coincidieron en que, de prolongarse la contingencia, las consecuencias trascenderán la operación de Cerro Matoso y comprometerán toda la cadena productiva vinculada a la compañía.

Productores de carbón perderían hasta 90.000 toneladas anuales de ventas

Fenalcarbón advirtió que, si la restricción en el suministro de gas se mantiene y Cerro Matoso se ve obligada a detener una de sus dos líneas de producción, la demanda de carbón disminuiría cerca de un 50%. Puede leer: “El desafío ya no es encontrar gas, sino producirlo”: Campetrol sobre estrepitosa caída de reservas Este escenario implicaría que las empresas carboníferas del sur de Córdoba dejarían de comercializar aproximadamente 90.000 toneladas de carbón al año, afectando directamente la actividad de un sector del que dependen cientos de familias. Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, aseguró que el problema va más allá de la operación de una sola empresa. ”La decisión no solo compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más importantes del país, sino que amenaza directamente la actividad carbonífera que abastece a la empresa y de la cual dependen cientos de familias. Cuando se afecta una operación estratégica como Cerro Matoso, se pone en riesgo toda una cadena productiva que genera empleo, inversión y desarrollo para Córdoba”, afirmó. Entérese: Canacol gana en Canadá, pero enfrenta resistencia en Colombia

El impacto económico alcanzaría empleo, regalías e inversión social

Fenalcarbón recordó que la industria del carbón constituye uno de los principales motores económicos de Córdoba. Actualmente genera más de 1.400 empleos directos e indirectos, de los cuales el 74% corresponde a trabajadores locales. Además, entre 2024 y 2025 el sector aportó más de $55.800 millones en impuestos, $57.900 millones en regalías, más de $3.000 millones en inversión social y más de $6.000 millones destinados a gestión ambiental, recursos que financian proyectos y programas para las comunidades del departamento. Según el gremio, una reducción sostenida de la actividad productiva pondría en riesgo estos aportes y afectaría el desarrollo económico regional.

ACM alerta sobre pérdidas diarias de $3.000 millones y riesgos para otras empresas

La Asociación Colombiana de Minería señaló que la crisis del suministro de gas ya está generando impactos inmediatos sobre el empleo, los contratos con proveedores, los contratistas y los aportes económicos que realiza Cerro Matoso al país. Le puede interesar: Corte canadiense autorizó a Canacol terminar contratos, pero estos siguen vigentes en Colombia De acuerdo con la ACM, en condiciones normales de operación la compañía aporta alrededor de $3.000 millones diarios a la Nación. El gremio recordó que durante cuatro décadas Cerro Matoso ha sido un motor de desarrollo para Córdoba gracias a la generación de regalías, impuestos, compras locales y bienestar para miles de familias. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre el abastecimiento de gas no solo amenaza la continuidad de la empresa, sino también la operación de una docena de compañías que dependen directamente de esta actividad. La ACM indicó además que, si la situación persiste durante los próximos días, Cerro Matoso podría verse obligada a reducir su producción a la mitad. A este escenario se suma la alta probabilidad de incrementos en el precio del gas, lo que tendría efectos sobre las tarifas del servicio y los subsidios, con el riesgo de extender el impacto a buena parte del país.

Gremios piden intervención inmediata del Gobierno Nacional