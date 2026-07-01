Recorte de gas de Canacol a Cerro Matoso disminuiría 50% la demanda de carbón y dejaría pérdidas de $3.000 millones diarios

La reducción en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energíy comenzó a generar efectos sobre una de las principales operaciones industriales del país. La disminución del flujo disponible obligó a Cerro Matoso a reducir en un 25% su operación, una situación que, según los gremios del sector minero, amenaza el empleo, la producción y la actividad económica de Córdoba.
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La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) manifestó su preocupación por las consecuencias que esta situación tendrá sobre los productores de carbón del sur de Córdoba, mientras que la Asociación Colombiana de Minería (ACM) pidió una respuesta urgente de las autoridades para garantizar el suministro de gas y evitar una mayor afectación de la industria.
Ambos gremios coincidieron en que, de prolongarse la contingencia, las consecuencias trascenderán la operación de Cerro Matoso y comprometerán toda la cadena productiva vinculada a la compañía.