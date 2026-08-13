Grupo Éxito baja precios y ayuda a familias afectadas por el terremoto

En medio de la presión sobre el bolsillo de los colombianos, Grupo Éxito anunció la disponibilidad de más de 1.300 productos con precios especiales bajo los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable, como parte de su estrategia para acompañar a las familias, facilitar el ahorro y contribuir al abastecimiento alimentario. La oferta estará disponible del 14 de agosto al 14 de septiembre en las tiendas de Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter en todo el país, así como en los canales digitales de la compañía: las aplicaciones Éxito y Carulla y los sitios web exito.com y carulla.com.

El portafolio contempla productos de consumo básico como aceite, agua, arroz, atún, café, azúcar, leche y artículos de aseo, además de referencias de otras categorías de uso cotidiano. Entre estas se encuentran ropa y calzado; electrodomésticos como neveras, lavadoras y televisores; y productos para el hogar, entre ellos vajillas, toallas, cobijas y almohadas. Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, señaló que la iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a los hogares colombianos y ofrecer alternativas para adquirir los productos necesarios a precios competitivos. “Hoy más que nunca, sabemos de nuestra responsabilidad de estar cerca de las familias colombianas y acompañarlas en los momentos en que más lo necesitan”, afirmó Calleja. El empresario agregó que la compañía trabaja para aliviar el gasto de los hogares y que las tiendas de las cuatro marcas funcionen como un aliado para los consumidores. La estrategia cuenta con la participación de más de 160 proveedores, lo que permitió ampliar el número de referencias incluidas en la oferta de precios competitivos.

“Estar más cerca de los colombianos es también ayudarles a tener mayor tranquilidad al momento de hacer sus compras en nuestras tiendas”, sostuvo el presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

¿Cómo funcionan ImPRECIOnantes y Precio Insuperable?

La campaña reúne dos mecanismos de ahorro dirigidos a diferentes categorías de productos. A través de ImPRECIOnantes, los consumidores pueden acceder a productos esenciales de la canasta básica familiar con precios bajos y estables durante ciclos de dos meses. El objetivo es ofrecer mayor previsibilidad en el gasto de los hogares.

Por su parte, Precio Insuperable concentra un portafolio más amplio de productos de marca propia y marcas nacionales, con una relación entre calidad y precio que busca generar opciones de ahorro durante un periodo limitado. De esta manera, la compañía combina productos de primera necesidad con referencias de otras categorías importantes para el funcionamiento cotidiano de los hogares. La estrategia de acompañamiento también contempla acciones de solidaridad. Grupo Éxito y Fundación Éxito sumaron esfuerzos para brindar ayuda alimentaria humanitaria a 3.500 familias afectadas por el sismo en San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales. La compañía informó que los colombianos también pueden contribuir a esta ayuda mediante las Goticas, disponibles en las tiendas físicas de Grupo Éxito.

Asimismo, quienes quieran realizar aportes pueden hacerlo a través del sitio web de Fundación Éxito. Con estas acciones, la compañía busca combinar medidas de ahorro para los consumidores con iniciativas de apoyo a las familias afectadas por la emergencia, en un contexto en el que el gasto de los hogares y la atención de las necesidades básicas mantienen un papel central. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: