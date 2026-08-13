Grupo Éxito baja precios y ayuda a familias afectadas por el terremoto

En medio de la presión sobre el bolsillo de los colombianos, Grupo Éxito anunció la disponibilidad de más de 1.300 productos con precios especiales bajo los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable, como parte de su estrategia para acompañar a las familias, facilitar el ahorro y contribuir al abastecimiento alimentario.
La oferta estará disponible del 14 de agosto al 14 de septiembre en las tiendas de Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter en todo el país, así como en los canales digitales de la compañía: las aplicaciones Éxito y Carulla y los sitios web exito.com y carulla.com.