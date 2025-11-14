Grupo Argos logra utilidades de $4,1 billones a corte del tercer trimestre de este año

El desempeño financiero de Grupo Argos en 2025 ha generado una valorización superior al 49% para sus accionistas, resultado de la simplificación del portafolio, la ejecución de hitos estratégicos y un sólido comportamiento operativo en sus negocios principales. Así lo informó la compañía en la presentación de sus resultados para el tercer trimestre del año.
Al sumar el valor de la acción ordinaria del holding y las 0,23 acciones de Grupo Sura entregadas tras la escisión, la valorización alcanza 49,5%, mientras que el mismo cálculo aplicado a la acción preferencial eleva el rendimiento hasta 53,4%.
Entérese: Los CEO del Año 2025: María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos
Según explicó Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, “durante el tercer trimestre dimos pasos decisivos para materializar nuestro plan de negocios y seguir revelándoles valor a nuestros accionistas”, destacando la participación en la readquisición de acciones de Cementos Argos, el impulso a la plataforma de exportación de agregados hacia Estados Unidos, el lanzamiento de Atera en alianza con Brookfield y la creación de Odinsa Aguas como una nueva vertical con alto potencial.