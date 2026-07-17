¿Busca casa o carro? La Dian abrió subastas con precios desde $11 millones: así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva jornada de subastas virtuales que se desarrollará hasta el 27 de julio de 2026, con 14 remates de bienes ubicados en distintas zonas de Colombia. La convocatoria incluye casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos con precios base desde $11,5 millones y hace parte de los procesos de recuperación de activos provenientes de bienes incautados, embargados, abandonados o de contrabando, con el propósito de ponerlos nuevamente en circulación.

La entidad informó que los bienes disponibles se encuentran en departamentos como Nariño, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Bogotá. Los precios base de los remates oscilan entre $11,5 millones y cerca de $432 millones, de acuerdo con la información publicada por la Dian.

Bienes disponibles en las subastas de la Dian

Entre los inmuebles incluidos en la jornada aparecen varios lotes ubicados en la urbanización Bahía Real, en Tumaco (Nariño), con valores entre $11,5 millones y $12,8 millones. También hacen parte de la oferta un terreno rural en Silvania (Cundinamarca), una oficina en el Centro Comercial y de Negocios Torre Central, en Bogotá, un apartamento en el edificio Rue de Passy, al norte de la capital, y un predio ubicado en Chimichagua (Cesar). Uno de los activos con mayor precio base corresponde a un lote ubicado en Palmar de Varela (Atlántico), cuya subasta inicia en aproximadamente $431,9 millones, mientras que su avalúo supera los $617 millones. En la categoría de vehículos figura una camioneta Ford Escape XLT, modelo 2008, con un precio base de $17,5 millones. La Dian señaló que estas subastas forman parte de sus procesos de fiscalización, cobro y recuperación de activos. Los recursos obtenidos contribuyen al recaudo de la Nación y permiten que estos bienes vuelvan a estar disponibles en el mercado.

Cómo participar en los remates

Las audiencias se realizarán de forma virtual en las fechas y horarios definidos para cada proceso. Los interesados deberán consultar previamente el cronograma y las condiciones de participación en el portal oficial de Remates Virtuales de la Dian. Para presentar una oferta, el procedimiento es el siguiente: 1. Ingresar al portal de Remates Virtuales de la Dian e identificar el bien de interés mediante los filtros disponibles, como tipo de inmueble, ciudad, departamento, rango de precios o fecha de la audiencia. 2. Seleccionar la opción “Quiero hacer una oferta para este remate”. 3. Escoger el rol con el que participará en el proceso: postor, apoderado, deudor o funcionario autorizado. 4. Completar la información solicitada por la plataforma. 5. Registrar los datos requeridos en la sección de Trámites y Servicios para formalizar la participación. La entidad recomienda revisar la fecha y la hora asignadas para cada remate, ya que las ofertas únicamente podrán presentarse dentro del plazo establecido para cada audiencia.

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