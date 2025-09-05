Los tradicionales carruajes de caballos en Cartagena serán reemplazados por 60 coches eléctricos, ¿cuándo llegarán?

Los carruajes de caballos han recorrido durante décadas las calles empedradas de Cartagena, convertidos en postal obligada para los turistas y en símbolo romántico de la ciudad amurallada. Pero detrás de ese “encanto” también se acumularon denuncias y cuestionamientos sobre el bienestar de los animales que tiraban de ellos bajo el sol inclemente del Caribe. Ahora, ese capítulo llega a su fin: los tradicionales coches serán reemplazados por una flota de 60 vehículos eléctricos. La transformación fue anunciada como parte de una alianza entre el Ministerio de Minas y Energía y la Alcaldía de Cartagena. Más allá de la renovación turística, el proyecto busca impulsar la transición energética en la capital de Bolívar, con apuestas que incluyen energías limpias, movilidad sostenible y mejoras en la red eléctrica de barrios vulnerables. Puede leer: Dólar ha bajado más de 106 pesos en el último mes en Colombia Entre los compromisos anunciados está el reemplazo progresivo de vehículos de tracción animal por 60 coches eléctricos, una medida que mejorará la movilidad, reducirá la contaminación y aportará a la dignificación del trabajo de los conductores de este tipo de transporte.

Conductores de coches de caballos ya se están capacitando para manejar carruajes eléctricos

Se trata de una alianza estratégica para acelerar la transición energética en ‘La Heroica’. De hecho, la Alcaldía de Cartagena inició un programa de capacitación para los conductores de coches turísticos de tracción animal. El objetivo es que los cocheros adquieran conocimientos en normas de tránsito, seguridad vial y servicio al usuario, de cara a la modernización del turismo en el Centro Histórico de la ciudad.

¿Cuándo se reemplazarán los caballos por los coches eléctricos?

El alcalde Dumek Turbay anunció que antes del 7 de diciembre, Día de las Velitas, 62 coches eléctricos reemplazarán de forma definitiva a los de tracción animal en Cartagena, en lo que calificó como un paso histórico hacia el respeto por la vida animal y el fortalecimiento del turismo sostenible. Consulte: Medellín tiene 8.000 vehículos eléctricos pero cargarlos es todo un lío Los nuevos coches eléctricos ya fueron adquiridos y llegarán a la ciudad el 15 de noviembre de este año. Posteriormente, se iniciará el ensamblaje, que tardará unos diez días, con el propósito de que la Navidad en Cartagena se celebre con los carruajes eléctricos en funcionamiento. El director del DATT, José Ricaurte, explicó que la formación es fundamental porque los coches eléctricos se conducirán en el Centro Histórico, donde circulan peatones, bicicletas y otros vehículos. “Este proceso debe contar con toda la responsabilidad y compromiso de los conductores”, señaló. Durante las capacitaciones, los cocheros reciben formación en señalización, atención al usuario y manejo responsable, ya que la conducción de un coche eléctrico implica habilidades diferentes a las de un vehículo de tracción animal. El agente de Educación Vial del DATT, José Mendoza, precisó que mientras con los caballos los conductores dependen de la obediencia del animal, con los coches eléctricos deberán dominar un timón, pedales y mandos. “Van a depender de su propio conocimiento y entendimiento”, explicó.

Las capacitaciones se desarrollan en dos fases: una teórica, que se dicta desde julio, y otra práctica, que comenzará entre octubre y noviembre con la llegada de los primeros coches eléctricos. Con este programa, Cartagena busca convertirse en referente de turismo sostenible y respeto animal, al tiempo que ofrece a turistas y locales una experiencia renovada en el corazón histórico de la ciudad.

Instalación de paneles solares

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que dentro de ese plan de transición está el propósito es garantizar que la transición energética justa llegue a todos los territorios, con especial atención a las comunidades históricamente excluidas del acceso a un servicio de energía digno y seguro. Uno de los ejes centrales será la implementación de proyectos de energía solar, como la instalación de paneles en canchas sintéticas y en el Malecón del Mar. Estas acciones buscan no solo impulsar la sostenibilidad, sino también generar espacios comunitarios con infraestructura moderna.

Transporte público acuático