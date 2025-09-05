A Medellín regresa el “Bloque de Búsqueda” para ir tras los criminales de “alto valor”

En un esfuerzo por enfrentar a los criminales en la capital antioqueña y los municipios del Valle de Aburrá, la Policía Nacional puso en marcha oficialmente esta semana el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen. Este cuerpo élite, conformado por más de 400 hombres y mujeres altamente capacitados, ha sido activado bajo las directrices del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín. Puede leer: No fue uno, ni fueron dos, fueron 21 los extorsionistas de la banda Caicedo capturados en Medellín El objetivo principal de esta unidad especializada es asestar golpes decisivos a las estructuras criminales que han venido dominando el tráfico de drogas, la extorsión y el control territorial en la región. Su misión central es desmantelar redes criminales y afectar sus finanzas ilícitas, con un enfoque en la identificación y neutralización de cabecillas de alto valor.

Estructura y estrategia del nuevo Bloque de Búsqueda

Al mando de un teniente coronel, el Bloque de Búsqueda trabajará de manera articulada con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. El primer gran reto de este cuerpo élite será la ejecución del “Plan Blindaje del Valle de Aburrá”, diseñado para recuperar la seguridad en zonas críticas y contener la expansión de los grupos armados urbanos. Este plan contempla la creación de zonas de control antiterrorista, puestos de control en áreas críticas y sectores de control territorial. Adicionalmente, se desplegarán “Cápsulas Operacionales” que integrarán capacidades de inteligencia e investigación criminal para anticipar las acciones de las organizaciones ilegales. Se pondrán en marcha nueve macroplanes que priorizarán la desarticulación de los objetivos de alto valor de las estructuras con mayor incidencia delictiva. La ofensiva del Bloque de Búsqueda se concentrará en los grupos más poderosos y violentos que delinquen en Medellín y sus municipios vecinos. Entre ellos, se encuentran Los Chatas, Pachelly, Los Triana, La Terraza, El Mesa, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y el Tren del Llano. Estas estructuras están vinculadas a delitos graves como homicidios selectivos, extorsiones, secuestros, desplazamientos y, especialmente, al tráfico de estupefacientes. Varias de ellas, además, mantienen alianzas con carteles internacionales y redes trasnacionales de narcotráfico. Como muestra de los resultados esperados, la Policía ya ha reportado la captura de alias Jota, uno de los narcotraficantes más buscados del grupo delincuencial ‘Robledo’, con un historial criminal de más de 25 años y vínculos con el ‘cartel Jalisco Nueva Generación de México’ para coordinar envíos de drogas a varios países. También se logró la captura del cabecilla de la banda ‘Caicedo’ y 20 de sus integrantes, quienes controlaban zonas estratégicas de la Comuna 10.