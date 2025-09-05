A Medellín regresa el “Bloque de Búsqueda” para ir tras los criminales de “alto valor”

En un esfuerzo por enfrentar a los criminales en la capital antioqueña y los municipios del Valle de Aburrá, la Policía Nacional puso en marcha oficialmente esta semana el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen.
Este cuerpo élite, conformado por más de 400 hombres y mujeres altamente capacitados, ha sido activado bajo las directrices del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín.
Puede leer: No fue uno, ni fueron dos, fueron 21 los extorsionistas de la banda Caicedo capturados en Medellín
El objetivo principal de esta unidad especializada es asestar golpes decisivos a las estructuras criminales que han venido dominando el tráfico de drogas, la extorsión y el control territorial en la región. Su misión central es desmantelar redes criminales y afectar sus finanzas ilícitas, con un enfoque en la identificación y neutralización de cabecillas de alto valor.