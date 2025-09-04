Que no lo tome por sorpresa: estas vías estarán cerradas por la Maratón Medellín que se correrá este domingo

Este domingo 7 de septiembre se realizará la Maratón Medellín 2025, evento deportivo que se correrá en categorías 10K, 21K y 42K, y que requiere cierres viales y medidas especiales de movilidad en diferentes sectores de la ciudad, por eso la recomendación es que programe sus viajes con antelación, especialmente durante ese domingo, aunque algunos cierres comenzarán desde hoy jueves 4 de septiembre.
El montaje empezó desde este jueves 4 de septiembre a las 6:00 a. m., y el desmontaje se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 10:00 p. m.
Hay cierre total de la carrera 62 entre calles 41 y 43 y la carrera 58 ambas calzadas entre calles 42 y 43, para labores de montaje y desmontaje. El domingo durante la jornada principal, las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta el mediodía.