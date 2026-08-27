Así fue la ovación que recibió Carolina Soto en la Convención Bancaria tras polémica con al CCI

La excodirectora del Banco de la República Carolina Soto recibió este miércoles una ovación durante la Convención Bancaria de Asobancaria, en Cartagena, donde hizo una defensa de la independencia del emisor y de la necesidad de preservar el respeto entre las distintas instituciones del país. Soto participó en el panel ‘Banca Central: recreando una junta del Banco de la República’, un ejercicio en el que varios exintegrantes y expertos analizaron cómo debería actuar actualmente la Junta Directiva del Emisor frente a los principales desafíos económicos del país. En medio de su intervención, la economista sostuvo que la estabilidad institucional no depende únicamente de la autonomía del Banco de la República, sino también de que exista respeto entre los diferentes poderes y sectores. “El andamiaje democrático que tenemos pasa por esa independencia del banco y la independencia y el respeto entre los distintos poderes: entre el Ejecutivo, el Congreso, las Cortes, la sociedad civil y el sector privado”. La declaración fue recibida con minutos aplausos por los asistentes al principal encuentro del sector financiero colombiano.

Puede leer: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios La excodirectora señaló que tiene tres preocupaciones principales, entre ellas el creciente déficit fiscal, uno de los factores que ha adquirido mayor relevancia en el debate económico por sus efectos sobre el endeudamiento público, las tasas de interés y la estabilidad macroeconómica. Su intervención se produjo en un contexto en el que las finanzas públicas se mantienen como uno de los principales retos para la economía colombiana y en el que el Banco de la República ha insistido en la importancia de la coordinación, sin comprometer su autonomía, entre la política fiscal y la política monetaria. Soto también destacó el papel que ha desempeñado el Emisor frente a las presiones y dificultades recientes. “A pesar de todas las presiones, a pesar de todas las dificultades, tenemos a un gran banco”. La frase volvió a generar aplausos entre los asistentes.

Soto también habló de la independencia del sector privado

Las declaraciones de la economista tuvieron un significado particular porque se produjeron pocas horas después de que se conociera su decisión de declinar la designación como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). La CCI había anunciado el martes 25 de agosto que su Junta Directiva había escogido a Soto para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia del gremio luego de ser designada como embajadora de Colombia ante Estados Unidos. Soto tenía previsto asumir el cargo el primero de septiembre. Sin embargo, este miércoles comunicó al gremio que no aceptaría el ofrecimiento. En una carta dirigida a la Junta Directiva, la economista explicó que tomó la decisión ante la oposición que generó su nombramiento y subrayó la necesidad de preservar la autonomía del sector privado. “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”, señaló. En el mismo documento destacó que los retos del sector y del país requieren “unión y grandeza” y resaltó “la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas”.