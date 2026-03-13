Plan financiero del Gobierno es “poco creíble” y debe recortar $32 billones: Carf

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno en el Plan Financiero de 2026 carece de mecanismos claros para garantizar la reducción del gasto, por lo que considera que el plan resulta “poco creíble”.
Según el organismo, el faltante de recursos para cumplir la meta fiscal planteada por el Gobierno asciende a $32,1 billones, equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Aunque el plan oficial proyecta una reducción del déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses— hasta 2,1% del PIB en 2026, el Comité advierte que no existen medidas claras que garanticen el recorte del gasto necesario para alcanzar ese objetivo.