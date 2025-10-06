Las cuentas del Estado no cuadran: Carf alerta que deuda ya consume un tercio de los impuestos y faltan $45 billones para 2026

El más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), presentado al Congreso de la República, ofrece un panorama mixto para la economía colombiana: aunque el país ha mostrado señales de recuperación, impulsadas por el sector servicios, la agroindustria y el comercio, la posición fiscal se mantiene como la principal fuente de inestabilidad macroeconómica.
El documento destaca que, entre mayo y agosto de 2025, la economía global mostró un mayor crecimiento frente al inicio del año, aunque con divergencias regionales y persistente incertidumbre. A nivel local, la inflación dejó de descender hacia la meta del Banco de la República, y los supuestos macroeconómicos del Gobierno lucen posibles, pero con riesgos de mayores presiones inflacionarias y cambiarias.
