Exportadores de carbón pierden $490.000 millones por cada $100 que cae el dólar

La apreciación del peso frente al dólar se convirtió en un nuevo desafío para los exportadores colombianos de carbón y coque. La razón está en que estas industrias reciben sus ingresos principalmente en dólares, mientras buena parte de sus costos, impuestos, nómina y obligaciones se pagan en pesos.
Según estimaciones de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), por cada $100 que ha caído la tasa representativa del mercado (TRM), el valor de las exportaciones de carbón y coque se ha reducido en cerca de $490.000 millones, tomando como referencia los valores exportados durante 2025.
El impacto, de acuerdo con el gremio, no se limita a las empresas. La menor tasa de cambio también reduce los recursos que recibe el Estado a través de impuestos y regalías, debido a que disminuye el valor en pesos de las operaciones del sector.