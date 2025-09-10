SIC inició investigación a Caracol Radio y Canal 1 por presunta integración empresarial no autorizada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por su presunta participación en una operación que habría configurado una integración empresarial sin cumplir con el deber legal de informar previamente a la entidad, lo que constituiría una práctica restrictiva de la competencia. Según la SIC, a partir de visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones, se identificó que las empresas investigadas habrían celebrado y ejecutado contratos que otorgaron a Caracol Radio influencia directa sobre dos elementos clave de la actividad económica de Canal 1: la programación y la gestión de espacios publicitarios, lo que habría permitido a la emisora adquirir un control efectivo sobre el canal. Puede leer: Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby

Contratos y acuerdos que habrían otorgado control a Caracol Radio

De acuerdo con la información recaudada, la integración empresarial se habría desarrollado de la siguiente manera: El 9 de agosto de 2024: Caracol Radio y Canal 1 suscribieron una "Carta de Intención", estableciendo una estrategia a largo plazo para que Caracol gestionara la programación y la publicidad del canal, materializando así la integración. Comunicaciones entre directivos: se evidencia que el objetivo era que Caracol tuviera exclusividad en la parrilla y la venta de pauta publicitaria. El 26 de septiembre de 2024: se celebró un contrato que otorgaba a Caracol la potestad de definir los contenidos transmitidos en los horarios de mayor audiencia y administrar los espacios publicitarios. El 1 de octubre de 2024: comenzó la ejecución efectiva de los contratos. Entre el 70% y 90% de la programación diaria del canal se transmitió bajo contenidos de Caracol Radio, hasta llegar a afirmaciones públicas de que "vamos a ser uno solo". En febrero de 2025: se firmaron tres contratos adicionales que consolidaron a Caracol en la gestión y venta de publicidad del canal. Caracol Radio y Canal 1 informaron a la SIC sobre proyectos de integración en septiembre de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, el primer trámite no reflejaba la operación real, y el segundo fue extemporáneo, pues la integración ya se había materializado. Por lo tanto, según la autoridad, no habrían cumplido con su deber legal de informar previamente.

Multas y sanciones posibles