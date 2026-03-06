Mujer fue atacada por su esposo, quien la quemó con gasolina en Antioquia; el agresor ya fue capturado

Las autoridades continúan encendiendo las alertas frente a los casos de violencia intrafamiliar y de género que se registran en Antioquia, hechos que en las últimas semanas se han incrementado. Uno de los casos que más indignación ha generado se reportó el 10 de febrero en el municipio de Barbosa.

El hombre implicado, identificado como Luis Carlos Ospina, habría agredido a su esposa con un agente químico, específicamente con gasolina, causándole heridas de primer y segundo grado.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras conocerse el caso de violencia intrafamiliar, los uniformados activaron los protocolos de atención para brindar acompañamiento integral a la víctima, que incluyó orientación, seguimiento preventivo y articulación con las autoridades judiciales.

Le puede interesar: “¿Quién la va a salvar? ¡A usted no la salva nadie!”: el aterrador video de hombre que amenazó a su expareja en El Popular de Medellín

Este acompañamiento permitió avanzar en el proceso investigativo y garantizar la protección de la mujer afectada, además de facilitar la captura del victimario.

Como parte del trabajo coordinado, se estableció una articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que recibió los elementos materiales de prueba recolectados durante la investigación por el delito de violencia intrafamiliar.