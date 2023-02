Desde finales de diciembre el restaurante Las delicias, que Eliana Pérez abrió el año pasado en Támesis, Antioquia, no da resultado: los comensales cada vez son menos, los insumos más caros, el arriendo y los servicios públicos no dan tregua, y las ganancias no alcanzan para pagar los salarios del personal.

Lo peor es que esta situación se repite en el resto de los negocios del pueblo, que en las últimas semanas también han experimentado cómo las ventas disminuyen.

Y es que el arranque de este año no ha sido color de rosa para los comerciantes colombianos. Lo anterior se vio reflejado en la más reciente encuesta empresarial de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la cual arrojó que para el 72% de los comerciantes, las ventas fueron iguales o inferiores a las registradas en enero de 2022. Y solo un 28%, especialmente de las categorías de ropa, calzado y papelerías, reportaron una aumento en sus ventas.

En la más reciente Bitácora de Fenalco, el 27% de los consultados señaló que la situación esperada de sus negocios es aceptable, mientras que hace un año un 46% tenía esa percepción. En contraste, el porcentaje de pesimistas pasó de 15% en enero de 2022 a 23% el mes pasado.

Al respecto, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, resaltó con preocupación que “la inflación, las altas tasas de interés y la desaceleración en la generación de empleo –que le costó al comercio 121.000 puestos de trabajo en diciembre– ya empezaron a pasar factura al sector y a los colombianos, ya que estos bajan inmediatamente sus niveles de consumo”.

Aquí hay cuatro situaciones que explican los que está sucediendo y cuáles son las perspectivas para el sector.