Pérdida de producción de Canacol agrava déficit de gas mientras se espera decisión de Supersociedades

La reducción en la producción de gas de Canacol Energy aumentó las preocupaciones sobre el abastecimiento del combustible en Colombia. La alerta sucede en momentos en que se espera la decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre el reconocimiento de las medidas adoptadas por una corte canadiense dentro del proceso de reorganización financiera de la compañía. Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, sostuvo que “la caída de la producción de Canacol Energy agrava el déficit de gas mientras el país espera la decisión de la SuperSociedades sobre sus contratos”. Según explicó, la empresa, segundo mayor productor de gas natural del país, redujo su producción desde niveles cercanos a 200 GBTUD hasta 63,2 GBTUD, un volumen insuficiente para atender la totalidad de sus contratos firmes de suministro, que ascienden a 79,6 GBTUD. El analista advirtió que esta menor disponibilidad de gas incrementa la presión sobre el mercado, especialmente en la región Caribe, donde el combustible es fundamental para el consumo de los hogares, la generación de energía eléctrica y la actividad industrial.

Recordó que mientras no exista una decisión definitiva de la Superintendencia de Sociedades persiste la incertidumbre jurídica sobre la vigencia de los contratos y el abastecimiento futuro, situación que hace necesario evaluar medidas para reducir el riesgo de desabastecimiento durante la próxima temporada seca.

¿Qué debe decidir la Superintendencia de Sociedades?

La incertidumbre surge porque en junio de este año la Corte del King’s Bench de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas como parte de su proceso de reestructuración financiera. Sin embargo, esa decisión aún no tiene efectos en Colombia, ya que primero deberá ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si las medidas son compatibles con el orden público económico y la legislación colombiana. Hasta que esa decisión sea adoptada, los contratos continúan vigentes, según han insistido las empresas involucradas.

Cerro Matoso, principal afectado

La decisión de la corte canadiense despertó preocupación entre compañías como Promigas, Gases del Caribe, Surtigas y Cerro Matoso, que anunciaron que ejercerán las acciones jurídicas necesarias tanto en Canadá como en Colombia para defender sus derechos, los de los usuarios y garantizar la continuidad del suministro de gas. Lea igual: Corte canadiense autorizó a Canacol terminar contratos, pero estos siguen vigentes en Colombia El caso más delicado corresponde a Cerro Matoso. La compañía aseguró que Canacol le suministra el 82% del gas natural que requiere para su operación. De suspenderse ese contrato, la empresa advirtió que tendría que apagar sus hornos de producción, lo que ocasionaría daños irreversibles, costos de recuperación estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones, pondría en riesgo más de 2.000 empleos y afectaría a unas 50.000 personas de las comunidades cercanas.

¿Qué impacto tendría sobre la seguridad energética?

La situación también genera inquietud sobre la seguridad energética del país. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que Colombia ya importa cerca del 32% del gas que consume y que cualquier modificación en los contratos de Canacol podría aumentar la incertidumbre sobre el abastecimiento y los precios del combustible, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño. En ese contexto, la decisión que adopte la Superintendencia de Sociedades será determinante para definir el futuro de los contratos de suministro de Canacol y el impacto que estos puedan tener sobre el mercado de gas natural, la industria y el suministro energético del país. Entérese: Canacol gana en Canadá, pero enfrenta resistencia en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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