El ocaso de los campos de gas en Colombia: envejecimiento de Cusiana, Clarinete y Cupiagua golpea la oferta local

El envejecimiento de los yacimientos de gas en Colombia ya no es una advertencia futura, sino una realidad que comienza a impactar la seguridad energética del país: solo 12 campos concentran el 80% de la producción total y tres de los más importantes registraron caídas significativas en su rendimiento durante el último año.
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Cusiana fue el más afectado, con una desplome del 32% en su producción; Clarinete registró una reducción del 30,8%; y Cupiagua vio caer sus niveles en un 23,7%.
Este declive simultáneo envía un mensaje claro: Colombia está consumiendo sus reservas sin que el ritmo de nuevas inversiones o descubrimientos logre compensar la caída.
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