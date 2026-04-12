El ocaso de los campos de gas en Colombia: envejecimiento de Cusiana, Clarinete y Cupiagua golpea la oferta local

El envejecimiento de los yacimientos de gas en Colombia ya no es una advertencia futura, sino una realidad que comienza a impactar la seguridad energética del país: solo 12 campos concentran el 80% de la producción total y tres de los más importantes registraron caídas significativas en su rendimiento durante el último año. Entérese: “El gas de Venezuela es una ilusión: no habrá solución estructural en 7 o 10 años”: presidente del GEB Cusiana fue el más afectado, con una desplome del 32% en su producción; Clarinete registró una reducción del 30,8%; y Cupiagua vio caer sus niveles en un 23,7%. Este declive simultáneo envía un mensaje claro: Colombia está consumiendo sus reservas sin que el ritmo de nuevas inversiones o descubrimientos logre compensar la caída. Le puede interesar: Precios del petróleo y gas se desplomaron tras acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente

Producción de gas toca mínimos

En comparación con el mismo mes de 2025, la producción cayó 10,2% (132,2 MPCD menos), con descensos marcados en Casanare (6,1%), Sucre (43,0%), Boyacá (30,1%) y Atlántico (59,1%). Frente a enero de 2026, la reducción fue de 2,4%, explicada principalmente por caídas en Casanare (2,0%), Córdoba (14,5%) y Boyacá (15,4%), aunque Meta registró un repunte de 23%. En paralelo, la menor producción ha incrementado la dependencia de las importaciones. Entre enero y febrero de 2026, estas promediaron 183,2 MPCD, un aumento anual de 13,3%, y representaron el 21% del gas comercializado en el país. A su vez, la producción comercializada —es decir, el que se vende y llega al mercado— tuvo una caída interanual de 16,2%. Lea más: Sin gas y con basuras acumuladas: así afecta el paro minero al Bajo Cauca antioqueño

Campos en declive

Pero este deterioro no solo es actual, sino proyectado. De los 11 campos con mayor potencial productivo, seis reducirían su capacidad a menos del 50% hacia 2030, y cuatro caerían por debajo del 30%. Esto confirma que los yacimientos tradicionales están entrando en su etapa de agotamiento: producen menos volumen a medida que pasa el tiempo, incluso con esfuerzos técnicos para sostenerlos. De acuerdo con Julio César Vera, presidente de Xua Energy, el gas es un recurso no renovable cuya explotación declina de manera natural con el tiempo, dependiendo de factores como el nivel de reservas, los mecanismos de producción, los sistemas de levantamiento, la infraestructura y las condiciones económicas del mercado. En ese sentido, explicó que campos como Cusiana y Cupiagua, descubiertos en los años 90, han entrado en una fase marcada de declinación. “Esto se debe a que, por sus características geológicas, inicialmente se priorizó la producción de crudo, mientras que solo en la última década se impulsó el balance y el aumento de la extracción de gas. A esto se suma que el país no ha logrado reemplazar, mediante nuevos descubrimientos o proyectos de recobro, las reservas que se han venido agotando. Como resultado, la caída en la producción de gas se ha vuelto cada vez más evidente”, señaló. Conozca también: Colombia dejó de recibir $2,7 billones por menor producción de petróleo: casi 30% de lo que busca la emergencia económica

“Yacimientos ya no dan más”

Desde la óptica del exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, esta caída, sumada a la de los campos en La Guajira, es irreversible. “Son yacimientos antiguos que ya no dan más. Se están exprimiendo mediante técnicas de recobro mejorado para evitar una caída mayor, pero no hay mucho más que hacer”, indicó. Agregó que las implicaciones de este declive son profundas: “Colombia ya perdió la autosuficiencia en gas desde diciembre de 2024, y ahora también está en riesgo la soberanía energética debido a la creciente dependencia de importaciones”. Asimismo, dijo, las reservas de crudo son “sumamente precarias”, lo que explica la caída en la producción y exportación, afectando el ingreso de divisas y los recursos fiscales del Estado.

Menos exploración y reservas

Y aunque el descubrimiento de Sirius en aguas profundas del Caribe, con un potencial superior a 6 terapies cúbicos (Tpc) de gas natural, podría triplicar las reservas actuales y asegurar el abastecimiento por más de dos décadas, ese alivio no será inmediato. Si bien este hallazgo, junto con Glaucus-1 y Copoazú-1, consolida una nueva frontera energética liderada por Ecopetrol y Petrobras, el gas no entrará al sistema antes de 2030. Entérese: Campetrol alerta una década de retroceso en la exploración de gas en Colombia: se pasó de perforar 140 pozos a solo 30

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